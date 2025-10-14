Χανιά: Νέα τραγωδία, 45χρονος έχασε τη ζωή του στην άσφαλτο

Δυστυχώς μία ακόμη τραγωδία σημειώθηκε, χθες (13/10/2025), στην… άσφαλτο με θύμα έναν 47χρονο μοτοσικλετιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του cretapost, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 10 το βράδυ όταν ένας 47χρονος την ώρα που κινούνταν με τη μοτοσικλέτα του σε δρόμο της Παλαιόχωρας στα Χανιά συγκρούστηκε με διερχόμενο αυτοκίνητο.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή με αποτέλεσμα ο μοτοσικλετιστής να πεταχτεί από το όχημά του και να πέσει στο πρανές του δρόμου.

Μάλιστα, χρειάστηκε κλιμάκιο της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό του. Μόλις οι πυροσβέστες έφτασαν στο σημείο απεγκλώβισαν τον άτυχο άνδρα ο οποίος όμως δεν είχε τις αισθήσεις του.

Διασώστες του ΕΚΑΒ τον παρέλαβαν και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο. Μάταια προσπαθούσαν να τον επαναφέρουν στη ζωή καθώς ο άτυχος 47χρονος είχε ήδη αφήσει την τελευταία του πνοή.

