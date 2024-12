Έκρηξη σε διυλιστήριο στην Φλωρεντία: Μαύρος καπνός κάλυψε τον ουρανό ΒΙΝΤΕΟ

Συναγερμός στις αρχές της Ιταλίας μετά από έκρηξη στο Καλεντσάνο της περιφέρειας της Φλωρεντίας, σε εγκαταστάσεις διυλιστηρίων του Ιταλικού Ομίλου Υδρογονανθράκων Eni.

🔵 #Calenzano (Firenze) Esplosione in una raffineria. Una colonna di fumo è visibile anche dai comuni vicini. Sul posto il sistema regionale di emergenza sanitaria, vigili del fuoco e forze dell’ordine pic.twitter.com/6A0IHVv98R

Στην ευρύτερη περιοχή είναι ορατό ένα μεγάλο σύννεφο μαύρου καπνού και στο σημείο της έκρηξης έχουν σπεύσει πυροσβέστες και δυνάμεις της αστυνομίας.

Deposito #ENI di #Calenzano . 15 min. fa botto assurdo. speriamo non ci siano vittime.😑🫤 pic.twitter.com/YXZlkQhn1n

Σύμφωνα με το πρακτορείο Ansa η έκρηξη σημειώθηκε σε χώρο φόρτωσης βυτιοφόρων.

Με πληροφορίες από το protothema, δεν έχει γίνει γνωστό ακόμη αν υπάρχουν τραυματίες με το νοσοκομείο που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση να έχει τεθεί σε μέγιστη ετοιμότητα.

Ospedali e Pronto Soccorso di Firenze e zone limitrofe in allerta per l’esplosione alle raffinerie in zona Calenzano pic.twitter.com/sF565E8HzZ

