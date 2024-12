Έκρηξη στη Χάγη: Στους τρεις οι νεκροί – Φόβοι για τους αγνοούμενους

Οι διασώστες αγνοούν πόσοι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται κάτω από τα συντρίμμια, όπως και το τι μπορεί να προκάλεσε την έκρηξη σ’ αυτή την πολυκατοικία, η οποία δεν βρίσκεται μακριά από το κέντρο της πόλης.

«Οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης διασώζουν και αναζητούν ανθρώπους και δίνουν μάχη κατά της πυρκαγιάς», ανέφερε σε ανακοίνωσή της η Πυροσβεστική Υπηρεσία της πόλης.

Ομάδες διάσωσης με σκυλιά έχουν αναπτυχθεί για να κοσκινίσουν τα συντρίμμια, αλλά υπάρχουν σημεία πολύ επικίνδυνα.

Στο «μικροσκόπιο» των ολλανδικών Αρχών βρίσκεται ένα αυτοκίνητο το οποίο έφυγε «με πολύ μεγάλη ταχύτητα» λίγο μετά την έκρηξη και απευθύνουν έκκληση για μάρτυρες.

An apartment building was hit by an explosion and fire in a residential neighborhood of the Dutch city of The Hague, the local fire department said https://t.co/cBuVOVIYNg pic.twitter.com/XZ9lZgUgEj

— Reuters (@Reuters) December 7, 2024