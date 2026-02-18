Έκρηξη στη Βιολάντα: Στον ανακριτή ο ιδιοκτήτης – Στήριξη εργαζομένων και νέες καταγγελίες

Συνεχίζεται η δικαστική διερεύνηση για την πολύνεκρη έκρηξη στο εργοστάσιο Βιολάντα στα Τρίκαλα, με τον ιδιοκτήτη να απολογείται ενώπιον του ανακριτή. Την ίδια ώρα καταγράφονται αντιδράσεις και δημόσιες τοποθετήσεις εργαζομένων και συνδικαλιστικών φορέων.

18 Φεβ. 2026 14:05
Pelop News

Ενώπιον του ανακριτή Τρικάλων βρέθηκε και σήμερα (18.02.2026) ο ιδιοκτήτης της μπισκοτοβιομηχανίας Βιολάντα, προκειμένου να απολογηθεί σχετικά με τις πιθανές παραλείψεις και παρατυπίες που φέρονται να συνδέονται με τη διαρροή προπανίου και την έκρηξη που στοίχισε τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες.

Έξω από τα δικαστήρια συγκεντρώθηκαν εργαζόμενοι της εταιρείας, εκφράζοντας τη στήριξή τους προς τον ιδιοκτήτη, τον οποίο —όπως αναφέρουν— θεωρούν άνθρωπο που στάθηκε δίπλα τους όλα αυτά τα χρόνια τόσο επαγγελματικά όσο και προσωπικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο επιχειρηματίας προσήλθε νωρίς το πρωί για την απολογία του, ενώ φέρεται να προτίθεται να καταθέσει υπόμνημα στο οποίο αποδίδει ευθύνες και σε άλλους εμπλεκόμενους, όπως όσους υπέγραψαν μελέτες, πραγματοποίησαν αυτοψίες ή ανέλαβαν τεχνικές εργασίες χωρίς να εντοπίσουν τη διαρροή.

Την ίδια στιγμή, το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων υποστηρίζει ότι οι συγκεντρώσεις εργαζομένων υπέρ του ιδιοκτήτη δεν ήταν αυθόρμητες, αλλά οργανώθηκαν με παρέμβαση της εργοδοσίας. Από την πλευρά τους, εργαζόμενοι της εταιρείας απάντησαν με ανακοίνωση, τονίζοντας ότι η στάση τους πηγάζει από προσωπική εμπειρία συνεργασίας και όχι από καθοδήγηση.

Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις της εταιρείας. Ήδη έχει ανασταλεί η λειτουργία μονάδας της επιχείρησης, ενώ εξετάζεται και τρίτη εγκατάσταση στη Λάρισα, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, ενδέχεται να υπάρχουν ελλείψεις σε ζητήματα πυρασφάλειας.

Η υπόθεση παραμένει σε εξέλιξη, με τις δικαστικές και τεχνικές έρευνες να συνεχίζονται προκειμένου να διαλευκανθούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στην τραγωδία.

