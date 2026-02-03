Έκρηξη στην αυλαία της Εξεταστικής: Σφοδρή σύγκρουση Κωνσταντοπούλου με το προεδρείο και πυρά προς ΠΑΣΟΚ–ΣΥΡΙΖΑ

Ύστερα από πέντε μήνες συνεδριάσεων, περισσότερες από 350 ώρες εργασιών και καταθέσεις 76 μαρτύρων, η Εξεταστική Επιτροπή οδεύει προς το τέλος της, όχι όμως χωρίς έντονες πολιτικές συγκρούσεις. Η συζήτηση για την παράταση των εργασιών της Επιτροπής, λίγο πριν από την κατάθεση του τελευταίου μάρτυρα, του πρώην υπουργού Σωτήρης Χατζηγάκης, αποτέλεσε το έναυσμα για νέο επεισόδιο υψηλής έντασης.

Η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, εξαπέλυσε σφοδρή επίθεση κατά του προεδρείου και ειδικά κατά του προέδρου της Επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος, κατηγορώντας τον για αυταρχική και «φασιστική» συμπεριφορά, φτάνοντας μάλιστα στο σημείο να τον συγκρίνει με τον δικτάτορα Παπαδόπουλο.

Η αντίδραση του προεδρείου ήταν άμεση, με τον κ. Νικολακόπουλο να απαντά σε υψηλούς τόνους.

Χαρακτηριστικοί διάλογοι που καταγράφηκαν:

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είστε στρατηγός ούτε ο Παπαδόπουλος!

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Να ακούγονται τα ονόματα του δικτάτορα Παπαδόπουλου δεν περιποιεί τιμή.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Αφού κάποιοι τον μιμείστε…

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μην αναφέρετε τέτοια ονόματα. Μην λειτουργείτε με τέτοιους τρόπους.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Στους Σπαρτιάτες εξαπτέρυγο. Εσείς είστε οι φασίζοντες και οι συμπράττοντες…

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς δείχνετε αυτές τις συμπεριφορές. Δεν τιμούν το Κοινοβούλιο. Δεν σέβεστε τίποτα, ούτε θεσμούς ούτε το Κοινοβούλιο. Δεν με ενδιαφέρει ο σεβασμός από εσάς.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είστε άξιοι σεβασμού εσείς! Τολμάτε και μιλάτε! Δεν είστε άξιοι σεβασμού!

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ επιτέλους σεβαστείτε.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν είστε άξιοι…

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ντρέπεστε. Ντροπή σας.

ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Η κυρία Κωνσταντοπούλου, αν ντρεπόταν δεν θα ανέφερε το όνομα του δικτάτορα.

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ο δημοσιογράφος της Ελεύθερης Ώρας.

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλετε να ξαναπάτε στην Επιτροπή Δεοντολογίας;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, να με δείρετε κιόλας.

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν τα κάνουμε εμείς αυτά.

Η ένταση δεν εκτονώθηκε ούτε όταν τον λόγο πήρε η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να παρεμβαίνει εκ νέου.

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ: Ο τρόπος που χειρίστηκε τον μεθοδευμένο από το Μαξίμου στόχο της συγκάλυψης, όπως υλοποιήθηκε και κατά τη διάρκεια της Εξεταστικής…

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Μα δεν έχει τελειώσει η Εξεταστική κυρία Αποστολάκη…

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος σας έδωσε τον λόγο;

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Ενταφιάζετε

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ντροπή σας

ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ: Δικτατορίσκοι

ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Δικτατορία θα επιβάλλετε εσείς, αν ποτέ στα χρονικά…

Στη συνέχεια, η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας εξαπέλυσε επίθεση και κατά ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ, κάνοντας λόγο για «χλιαρή» στάση απέναντι στο κλείσιμο των εργασιών της Επιτροπής. «Ακούμε πως θα έρθει νέα δικογραφία με 50 βουλευτές. Θα συναινέσει η αντιπολίτευση στη συγκάλυψη;» διερωτήθηκε.

Η κ. Αποστολάκη απάντησε ότι το ΠΑΣΟΚ λογοδοτεί αποκλειστικά στους πολίτες και έχει καταγγείλει εξαρχής τον τρόπο ολοκλήρωσης των εργασιών, ενώ από την πλευρά του Κώστας Μπάρκας υπογράμμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν φέρει ευθύνη για το κλείσιμο της Εξεταστικής.

Τελικά, μετά από ονομαστική ψηφοφορία, η Επιτροπή ενέκρινε κατά πλειοψηφία την πρόταση της Νέα Δημοκρατία για παράταση των εργασιών έως τις 27 Φεβρουαρίου, ημερομηνία κατά την οποία το πόρισμα θα κατατεθεί στον πρόεδρο της Βουλής. Τα κόμματα έχουν προθεσμία έως τις 24 Φεβρουαρίου για την κατάθεση των πορισματικών τους εκθέσεων, οι οποίες θα συζητηθούν στην τελική συνεδρίαση στις 26 του μήνα.

