Εκρηξη στο Οσλο: Εντοπίστηκε χειροβομβίδα στρατιωτικού τύπου, τι «βλέπουν» οι Αρχές

Χειροβομβίδα «στρατιωτικού τύπου», την οποία πυροτεχνουργοί εξουδετέρωσαν με ελεγχόμενη έκρηξη, βρέθηκε στο κέντρο του Οσλου, μετά την έκρηξη που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης 23/09/2025.

Από την έκρηξη δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ενώ συνελήφθη ένας ύποπτος που ανακρίνεται.

Η έκρηξη έγινε κοντά στο Μητροπολιτικό Πανεπιστήμιο του Όσλο (OsloMet), σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το παλάτι και την ισραηλινή πρεσβεία. Ο επικεφαλής της αστυνομικής δύναμης που έσπευσε στο σημείο, Μπράιαν Σκότνες, δήλωσε πως οι αρχικές υποψίες συνδέουν το περιστατικό με ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών. «Συλλάβαμε έναν ύποπτο και αναζητούμε κι άλλους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο TV2 και την εφημερίδα Aftenposten, ο ύποπτος που κρατείται είναι μόλις 13 ετών, χωρίς ωστόσο η αστυνομία να επιβεβαιώνει την ηλικία του. Οι αρχές εκτιμούν ότι στην υπόθεση εμπλέκονται δύο άτομα, ενώ η βασική θεωρία είναι ότι στο σημείο εξερράγη χειροβομβίδα. Στην περιοχή βρέθηκε και δεύτερη, που επίσης καταστράφηκε με ελεγχόμενη έκρηξη.

Μετά το περιστατικό, ένοπλοι αστυνομικοί απέκλεισαν τον δρόμο, πυροσβεστικές δυνάμεις τέθηκαν σε επιφυλακή και ελικόπτερα της αστυνομίας πετούσαν πάνω από την περιοχή. Η κυκλοφορία των τραμ διεκόπη, ενώ απομακρύνθηκαν οχήματα από το σημείο και αναφέρθηκε ότι το περιστατικό επηρέασε συνολικά το δίκτυο τραμ της πρωτεύουσας. Παράλληλα, οι κάτοικοι έλαβαν επείγοντα μηνύματα προειδοποίησης στα κινητά τους με οδηγίες να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία.

Η έκρηξη σημειώθηκε σχετικά κοντά στην κατοικία της πρώην πρωθυπουργού Έρνα Σόλμπεργκ, η οποία εκείνη τη στιγμή δεν βρισκόταν στο σπίτι. Ένας κάτοικος της περιοχής, ο Γιόναρ Τέιγκεν, περιέγραψε στην ιστοσελίδα aftonbladet.se την εμπειρία του: «Ήταν ο πιο δυνατός κρότος που έχω ακούσει ποτέ. Βρόντηξε στο στήθος μου», είπε, τονίζοντας πως τη στιγμή της έκρηξης βρισκόταν στο διαμέρισμά του και μαγείρευε.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με την αστυνομία να εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα. Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από την ενέργεια, ενώ δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



