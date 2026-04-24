Έκρηξη στους Αμπελόκηπους: Αθώος λόγω αμφιβολιών ο Νίκος Ρωμανός – Ποινές κάθειρξης σε δύο γυναίκες

Απόφαση με πολλαπλά μηνύματα εξέδωσε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας για την υπόθεση της έκρηξης σε πολυκατοικία στους Αμπελόκηποι στις 31 Οκτωβρίου 2024.

Το δικαστήριο έκρινε αθώους λόγω αμφιβολιών τον Νίκο Ρωμανό και ακόμη δύο κατηγορούμενους, ενώ αντίθετα προχώρησε στην καταδίκη δύο γυναικών για την ίδια υπόθεση.

Απαλλαγή λόγω αμφιβολιών

Η απόφαση του δικαστηρίου υιοθέτησε την πρόταση της εισαγγελέως της έδρας Αλεξάνδρα Πίσχοινα, η οποία είχε εισηγηθεί την απαλλαγή του Νίκου Ρωμανού και των δύο συγκατηγορουμένων του, επικαλούμενη «ισχυρότατες αμφιβολίες».

Κρίσιμο στοιχείο στην υπόθεση αποτέλεσε ένα δακτυλικό αποτύπωμα του Ν. Ρωμανού σε πλαστική σακούλα, η οποία φέρεται να είχε χρησιμοποιηθεί για την απόκρυψη όπλου. Ωστόσο, σύμφωνα με την εισαγγελέα, το συγκεκριμένο εύρημα δεν επαρκούσε για να στοιχειοθετήσει ενοχή.

Καταδίκες και βαριές ποινές

Αντίθετα, το δικαστήριο έκρινε ένοχες δύο γυναίκες κατηγορούμενες και επέβαλε βαριές ποινές κάθειρξης.

Συγκεκριμένα:

Στην πρώτη κατηγορούμενη επιβλήθηκε κάθειρξη 19 ετών, χωρίς την αναγνώριση ελαφρυντικών. Πρόκειται για τη γυναίκα που είχε τραυματιστεί σοβαρά εντός του διαμερίσματος όπου σημειώθηκε η έκρηξη.

Στη δεύτερη κατηγορούμενη επιβλήθηκε κάθειρξη 8 ετών, με την αναγνώριση του ελαφρυντικού της μετέπειτα καλής συμπεριφοράς.

Το δικαστήριο δεν χορήγησε ανασταλτικό αποτέλεσμα στην έφεση, με αποτέλεσμα οι δύο καταδικασθείσες να οδηγηθούν άμεσα στη φυλακή.

Ένταση στο Εφετείο και επεισόδια

Η ανακοίνωση της απόφασης προκάλεσε ένταση στο χώρο του Εφετείου. Παρευρισκόμενοι αντέδρασαν εκτοξεύοντας αντικείμενα προς τις αστυνομικές δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών.

Η ένταση μεταφέρθηκε στη συνέχεια στη Λεωφόρος Αλεξάνδρας, όπου σημειώθηκαν νέα επεισόδια, πριν η κατάσταση αποκλιμακωθεί.

Υπόθεση με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα

Η υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους είχε προκαλέσει έντονο ενδιαφέρον από την πρώτη στιγμή, τόσο λόγω των συνθηκών του περιστατικού όσο και λόγω των προσώπων που ενεπλάκησαν.

Η σημερινή απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να συνεχίσει να προκαλεί αντιδράσεις, καθώς αφήνει ανοιχτά ερωτήματα, ενώ παράλληλα κλείνει ένα σημαντικό κεφάλαιο της συγκεκριμένης υπόθεσης σε πρώτο βαθμό.