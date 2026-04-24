Ένταση στο Εφετείο μετά την μετά την αθώωση του Νίκου Ρωμανού για την έκρηξη στους Αμπελόκηπους

Ένταση σημειώθηκε έξω από τη δικαστική αίθουσα στο Εφετείο, όπου εκδίδεται η απόφαση για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, τον Οκτώβριο του 2024.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ομάδα συγκεντρωμένων επιχείρησε να μετακινήσει τα κιγκλιδώματα και να περάσει στον χώρο μπροστά από την αίθουσα. Οι αστυνομικοί αντέδρασαν κάνοντας χρήση χειροβομβίδων κρότου-λάμψης, προκειμένου να αποτρέψουν την είσοδο των συγκεντρωμένων στο σημείο.

Αθώος νωρίτερα ο Νίκος Ρωμανός

Νωρίτερα, το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων έκρινε αθώο τον Νίκο Ρωμανό για την υπόθεση της έκρηξης στους Αμπελόκηπους.

Το δικαστήριο, με ομόφωνη απόφασή του, τον απάλλαξε από κάθε κατηγορία, υιοθετώντας την πρόταση της εισαγγελέως, η οποία είχε ζητήσει την αθώωσή του λόγω «σοβαρών αμφιβολιών».

Η απόφαση ανακοινώθηκε σε ασφυκτικά γεμάτη δικαστική αίθουσα, λίγο πριν από τη συμπλήρωση του 18μήνου της προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων.

Τρεις απαλλαγές και δύο ενοχές

Με την ίδια απόφαση, οι δικαστές απάλλαξαν συνολικά τρεις κατηγορουμένους και έκριναν ενόχους ακόμη δύο πρόσωπα που κάθονταν στο εδώλιο, όπως είχε εισηγηθεί και η εισαγγελέας της έδρας.

Ανάμεσα στους καταδικασθέντες βρίσκεται και η γυναίκα που είχε τραυματιστεί κατά την ισχυρή έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας, όπου είχε χάσει τη ζωή του ο 36χρονος σύντροφός της.

Η ακροαματική διαδικασία συνεχίστηκε για το ζήτημα των ελαφρυντικών, από το οποίο θα εξαρτηθεί και το ύψος των ποινών που θα επιβληθούν στους καταδικασθέντες.

