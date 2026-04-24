Εκρηξη στους Αμπελόκηπους: Αθώος ο Νίκος Ρωμανός λόγω αμφιβολιών

Αθώος κρίθηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων ο Νίκος Ρωμανός για την υπόθεση της έκρηξης σε διαμέρισμα στους Αμπελόκηπους, τον Οκτώβριο του 2024. Η απόφαση του δικαστηρίου ήταν ομόφωνη και βασίστηκε στην εισαγγελική πρόταση, σύμφωνα με την οποία υπήρχαν «σοβαρές αμφιβολίες» για την ενοχή του.

Η απόφαση ανακοινώθηκε σε μια ασφυκτικά γεμάτη δικαστική αίθουσα, λίγο πριν από τη συμπλήρωση του 18μήνου της προσωρινής κράτησης των κατηγορουμένων.

Τρεις απαλλαγές και δύο ενοχές

Με την ίδια απόφαση, οι δικαστές απάλλαξαν συνολικά τρεις κατηγορούμενους, ενώ έκριναν ενόχους ακόμη δύο πρόσωπα που κάθονταν στο εδώλιο.

Ανάμεσα στους καταδικασθέντες βρίσκεται και η γυναίκα που είχε τραυματιστεί από την ισχυρή έκρηξη στο διαμέρισμα της οδού Αρκαδίας, όπου είχε χάσει τη ζωή του ο 36χρονος σύντροφός της.

«Οι τρεις αθωωθέντες μπορούν να αποχωρήσουν», ανέφερε ο πρόεδρος του δικαστηρίου μετά την ανακοίνωση της απόφασης.

Συνθήματα έξω από τη δικαστική αίθουσα

Στο άκουσμα της απόφασης, δεκάδες αλληλέγγυοι που βρίσκονταν έξω από τη δικαστική αίθουσα φώναξαν συνθήματα συμπαράστασης.

Η διαδικασία συνεχίζεται για τους δύο καταδικασθέντες, καθώς το δικαστήριο θα αποφασίσει αν θα τους αναγνωριστούν ελαφρυντικά. Από την κρίση αυτή θα εξαρτηθεί και το ύψος των ποινών που θα επιβληθούν.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας

Η δίκη διεξήχθη κάτω από ισχυρά μέτρα ασφαλείας, με αυστηρούς ελέγχους από την αστυνομία. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στο εδώλιο λίγο μετά τις 11 το πρωί, συνοδεία ισχυρής αστυνομικής δύναμης.

Στις μπροστινές θέσεις της αίθουσας βρίσκονταν γονείς των κατηγορουμένων, ενώ η παρουσία κόσμου ήταν ιδιαίτερα έντονη καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας.

