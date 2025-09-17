Έκτακτη ενίσχυση 84.390€ στον Δήμο Πατρέων για τους πυρόπληκτους της 12ης Αυγούστου – Άμεση αντίδραση του Υπουργείου

Με γρήγορες διαδικασίες και άμεση ανταπόκριση, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ενέκρινε την οικονομική στήριξη για τους πληγέντες της μεγάλης πυρκαγιάς στην Πάτρα.

Έκτακτη ενίσχυση 84.390€ στον Δήμο Πατρέων για τους πυρόπληκτους της 12ης Αυγούστου - Άμεση αντίδραση του Υπουργείου
17 Σεπ. 2025 13:30
Pelop News

Έκτακτη οικονομική ενίσχυση ύψους 84.390 ευρώ ενέκρινε το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας προς τον Δήμο Πατρέων, προκειμένου να καλυφθούν οι άμεσες ανάγκες των πολιτών που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου 2025.

Το ποσό προορίζεται για την κάλυψη βιοτικών αναγκών και την αντικατάσταση οικοσκευής των δικαιούχων. Σύμφωνα με το Υπουργείο, οι αυτοψίες στις πληγείσες περιοχές ολοκληρώθηκαν σε μόλις δύο ημέρες χάρη στον αποτελεσματικό σχεδιασμό της Διεύθυνσης Αποκατάστασης και Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών.

Η υπηρεσία του Δήμου Πατρέων απέστειλε εγκαίρως τους φακέλους των δικαιούχων, επιταχύνοντας τη διαδικασία. Βάσει των προβλεπόμενων, ο Δήμος οφείλει να καταθέσει εντός τριών μηνών αναλυτικά στοιχεία με το συνολικό ποσό που αποδόθηκε, καθώς και αναλυτική κατάσταση ανά κατηγορία ενίσχυσης με τα στοιχεία των δικαιούχων.

Η αντίδραση του Υπουργείου υπήρξε άμεση. Ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστας Κατσαφάδος, επισκέφθηκε την Πάτρα λίγες ημέρες μετά την κατάσβεση της φωτιάς, πραγματοποιώντας συναντήσεις με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου και της Περιφέρειας Αχαΐας. Κατά τη διάρκεια των επαφών, δόθηκαν οδηγίες και διευκρινίσεις για την αποκατάσταση των ζημιών και τη στήριξη των πληγέντων.
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 18/09/2025
