Αγιος Στέφανος: Πυροβόλησε και τραυμάτισε 38χρονο, «έδωσε» τον δράστη

Ενοπλή επίθεση δέχθηκε 38χρονος στον Αγιο Στέφανο, Αττικής το πρωί της Τρίτης 30/09/2025.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δέχθηκε πυροβολισμούς και τραυματίστηκε, έξω από το σπίτι του, ενώ δράστης φέρεται να είναι ο πρώην της συντρόφο του.

Οι αστυνομικές Αρχές ειδοποιήθηκαν περίπου στις 6:30 για το συμβάν και τον τραυματισμό του θύματος, το οποίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ερυθρός Σταυρός» με τραύμα από σφαίρα.

Το θύμα καταγγέλλει πως ο δράστης είναι πρόσωπο που συνδεόταν στο παρελθόν με τη νυν σύντροφό του, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της ΕΡΤ.

