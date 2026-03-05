Αζερμπαϊτζάν: Ιρανικά drones και πύραυλοι επιτέθηκαν σε αεροδρόμιο ΒΙΝΤΕΟ

Ιρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι επιτέθηκαν σε αεροδρόμιο στο Ναχιτσεβάν του Αζερμπαϊτζάν, σύμφωνα με το Reuters.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο της Ναχιτσεβάν βρίσκεται περίπου 10 χλμ. από τα σύνορα με το Ιράν.

WATCH: Iranian Shahed-136 kamikaze drone visible on Nakhchivan, Azerbaijan attack. https://t.co/cr1uNsnBMV pic.twitter.com/akwg60zriH — Clash Report (@clashreport) March 5, 2026

«Πύραυλοι και μη επανδρωμένα αεροσκάφη που πετούσαν από την κατεύθυνση του Ιράν έπεσαν στο έδαφος του αεροδρομίου στον αζερικό θύλακα Ναχιτσεβάν την Πέμπτη», δήλωσε στο πρακτορείο πηγή προσκείμενη στην κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν.

