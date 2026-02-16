Έκτακτο δελτίο καιρού: Έρχεται νέα επιδείνωση με ισχυρές καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Ποιες περιοχές επηρεάζονται

Πρόσκαιρη επιδείνωση παρουσιάζει ο καιρός, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες να εκδηλώνονται σήμερα, Δευτέρα (16/2), κυρίως σε περιοχές του ανατολικού Αιγαίου, όπως η Λέσβος και η Χίος. Ωστόσο, η κύρια αλλαγή του καιρού αναμένεται από την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, όταν νέα κακοκαιρία θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις, την Τρίτη ισχυρές βροχές και καταιγίδες θα εκδηλωθούν κατά διαστήματα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά έως το απόγευμα, ενώ στη δυτική και νότια Πελοπόννησο τα φαινόμενα αναμένονται από τις προμεσημβρινές ώρες έως το απόγευμα. Στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα, οι καταιγίδες θα εμφανιστούν τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Παροδικά έντονα φαινόμενα προβλέπονται επίσης στις Κυκλάδες – κυρίως στα νοτιότερα νησιά – καθώς και στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα από νωρίς το απόγευμα έως το βράδυ. Δεν αποκλείονται κατά τόπους χαλαζοπτώσεις.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στους ανέμους, οι οποίοι θα ενισχυθούν σημαντικά. Στο Ιόνιο και στα παράκτια της δυτικής ηπειρωτικής χώρας αναμένονται δυτικοί – νοτιοδυτικοί άνεμοι έως 7-8 μποφόρ μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, που από το απόγευμα θα στραφούν σε βορειοδυτικούς φτάνοντας ακόμη και τα 9 με 10 μποφόρ έως τις πρώτες ώρες της Τετάρτης.

Αντίστοιχα ισχυροί άνεμοι προβλέπονται στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τη νοτιοανατολική Πελοπόννησο, όπου από το πρωί της Τρίτης θα πνέουν νοτιοδυτικοί 7-8 μποφόρ και στη συνέχεια δυτικοί έως 9 μποφόρ.

Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν την εξέλιξη της κακοκαιρίας, συνιστώντας αυξημένη προσοχή, ιδιαίτερα σε θαλάσσιες μετακινήσεις και περιοχές όπου ενδέχεται να εκδηλωθούν έντονα φαινόμενα.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



