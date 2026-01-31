Έκτακτο δελτίο κακοκαιρίας: Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και θυελλώδεις άνεμοι ως 9 Μποφόρ την Κυριακή

Σε τροχιά έντονης κακοκαιρίας μπαίνει η χώρα από την Κυριακή, με την ΕΜΥ να προειδοποιεί για επικίνδυνα φαινόμενα μεγάλης διάρκειας, ισχυρές βροχοπτώσεις, καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους σε πολλές περιοχές.

31 Ιαν. 2026 11:46
Pelop News

Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων εξέδωσε το πρωί του Σαββάτου η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, προειδοποιώντας για εκτεταμένη κακοκαιρία την Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Τα φαινόμενα, εκτός από έντονα, αναμένεται να έχουν και μεγάλη διάρκεια, ενώ σε πολλές περιοχές θα συνοδεύονται από θυελλώδεις ανέμους έως 8 και τοπικά 9 μποφόρ, καθώς και πιθανές χαλαζοπτώσεις.

Σύμφωνα με το δελτίο της ΕΜΥ, χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της ηπειρωτικής χώρας και στα βόρεια ορεινά και ημιορεινά, ενώ από νωρίς το απόγευμα της Κυριακής αναμένεται να επεκταθούν και σε περιοχές χαμηλότερου υψομέτρου της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Πού θα χτυπήσει η κακοκαιρία

Την Κυριακή (01/02/2026) ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται κατά τόπους:

  • Στην Πελοπόννησο, από τις πρώτες πρωινές ώρες έως αργά το απόγευμα.
  • Στην ανατολική Θεσσαλία (Λάρισα, Μαγνησία και Σποράδες) και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας (Πιερία, Ημαθία, Χαλκιδική), από το πρωί έως το απόγευμα.
  • Στην Κρήτη, κυρίως στα δυτικά και τα νότια, από τις πρωινές ώρες.
  • Στα νησιά του Ιονίου (Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Ζάκυνθο), από τις πρώτες ώρες της ημέρας έως αργά το απόγευμα.
  • Στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, από το πρωί έως το μεσημέρι.
  • Στη δυτική Θεσσαλία (Καρδίτσα, Τρίκαλα), από το πρωί έως το απόγευμα.
  • Στις υπόλοιπες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας, από το πρωί έως το απόγευμα.
  • Στην ανατολική Στερεά, συμπεριλαμβανομένης της Αττικής, καθώς και στην Εύβοια, από τις πρωινές ώρες.
  • Στο Ανατολικό Αιγαίο και τα Δωδεκάνησα, από τις μεσημβρινές ώρες.

Τη Δευτέρα (02/02/2026) τα ισχυρά φαινόμενα θα επιμείνουν στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη έως τις πρωινές ώρες.

Οι πολίτες καλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, καθώς τα φαινόμενα χαρακτηρίζονται επικίνδυνα τόσο λόγω της έντασης όσο και της διάρκειάς τους.

