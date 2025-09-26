Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ: Καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας από το Σάββατο – Αφορά και την Αχαΐα

Αλλάζει από αύριο Σάββατο (27/9) το σκηνικό του καιρού, με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η ΕΜΥ εξέδωσε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης, το οποίο θα ισχύσει μέχρι και το βράδυ της Κυριακής (28/9).

Περιοχές που θα πληγούν

Σύμφωνα με την ΕΜΥ, τα φαινόμενα θα εκδηλωθούν από αργά το βράδυ του Σαββάτου στο Ιόνιο (Ζάκυνθος, Κεφαλονιά, Ιθάκη, Λευκάδα), στην Αιτωλοακαρνανία και στη Δυτική Πελοπόννησο (Αχαΐα, Ηλεία, Μεσσηνία). Σε αρκετές περιοχές οι καταιγίδες αναμένεται να είναι ισχυρές, ενώ η θερμοκρασία θα υποχωρήσει κατά 5 βαθμούς περίπου.

Η προειδοποίηση Κολυδά

Ο πρώην διευθυντής της ΕΜΥ, Θοδωρής Κολυδάς, είχε ήδη προαναγγείλει την εξέλιξη, επισημαίνοντας ότι η διαταραχή (trough) στη νότια Ιταλία θα είναι αυτή που θα προκαλέσει την επιδείνωση στη χώρα μας.

Αναλυτική πρόγνωση

Σάββατο 27/9: Αραιές νεφώσεις, που σταδιακά θα πυκνώσουν. Από το απόγευμα στα δυτικά αναμένονται βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που τη νύχτα σε Ιόνιο και Δυτική Πελοπόννησο πιθανόν να είναι έντονες. Οι άνεμοι θα φτάσουν τα 6-7 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ η θερμοκρασία θα πέσει στους 24-27 βαθμούς.

Κυριακή 28/9: Νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Στη Δυτική Πελοπόννησο τα φαινόμενα πιθανόν να είναι ισχυρά έως το απόγευμα. Μικρή περαιτέρω πτώση θερμοκρασίας.

Δευτέρα 29/9: Νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες στα δυτικά και βόρεια, που σταδιακά θα επεκταθούν. Τα φαινόμενα στα δυτικά το πρωί ίσως είναι έντονα, όμως μέχρι το βράδυ θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα παραμείνει χαμηλή για την εποχή.

Αναλυτικά το έκτακτο δελτίο αναφέρει:

