ΕΚΤΑΚΤΟ: Eφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού, μετά το φονικό στα Βορίζια, τι βρέθηκε ΝΕΟΤΕΡΑ

Τα ξημερώματα της Τρίτης 4/11/2025, πραγματοποιήθηκε έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασού, στην Κρήτη, από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ, μετά την αιματηρή συμπλοκή με δυο νεκρούς και τραυματίες, στα Βορίζια.

Εγιναν έλεγχοι σε κελιά στα οποία μεταξύ άλλων κρατούνται συγγενικά πρόσωπα του 39χρονου που σκοτώθηκε στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να εξεταστεί.

