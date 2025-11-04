ΕΚΤΑΚΤΟ: Eφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού, μετά το φονικό στα Βορίζια, τι βρέθηκε ΝΕΟΤΕΡΑ

Στις φυλακές κρατούνται συγγενείς των δύο οικογενειών της αιματηρής συμπλοκής με δυο νεκρούς, στα Βορίζια.

ΕΚΤΑΚΤΟ: Eφοδος στις φυλακές Αλικαρνασσού, μετά το φονικό στα Βορίζια, τι βρέθηκε ΝΕΟΤΕΡΑ
04 Νοέ. 2025 8:05
Pelop News

Τα ξημερώματα της Τρίτης 4/11/2025, πραγματοποιήθηκε έφοδος στις φυλακές Αλικαρνασού, στην Κρήτη,  από το Τμήμα Οργανωμένου Εγκλήματος της ΕΛΑΣ, μετά την αιματηρή συμπλοκή με δυο νεκρούς και τραυματίες, στα Βορίζια.

Εγιναν έλεγχοι σε κελιά στα οποία μεταξύ άλλων κρατούνται συγγενικά πρόσωπα του 39χρονου που σκοτώθηκε στη φονική συμπλοκή στα Βορίζια Ηρακλείου.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εντοπίστηκε ένα κινητό τηλέφωνο, το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών προκειμένου να εξεταστεί.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

«Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν»: Η μάνα της Ευαγγελίας Φουντεδάκη μιλά για το μακελειό στα Βορίζια ΒΙΝΤΕΟ

«Την αντίκρισα νεκρή στην άσφαλτο, ενώ κάποιος μας έριχνε με καλάσνικοφ» συγκλονίζει ο αδερφός της 56χρονης που χάθηκε στο μακελειό

Τι δείχνουν τα στοιχεία για τους 9 πρωταγωνιστές του μακελειού στη Βορίζια, ΦΩΤΟ

 

 
