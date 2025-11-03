«Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν»: Η μάνα της Ευαγγελίας Φουντεδάκη μιλά για το μακελειό στα Βορίζια ΒΙΝΤΕΟ

Με τη σκιά του διπλού φονικού να πλανάται πάνω από την Κρήτη, η 56χρονη Ευαγγελία Φουντεδάκη, ένα από τα δύο θύματα της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια, οδηγείται αύριο στην τελευταία της κατοικία στα Χανιά. Η οικογένειά της εγκατέλειψε το χωριό υπό αστυνομική εντολή, μέσα σε κλίμα βαθιάς οδύνης και φόβου.

«Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν»: Η μάνα της Ευαγγελίας Φουντεδάκη μιλά για το μακελειό στα Βορίζια ΒΙΝΤΕΟ
03 Νοέ. 2025 14:38
Pelop News

Η Κρήτη αποχαιρετά αύριο την Ευαγγελία Φουντεδάκη, τη 56χρονη γυναίκα που έπεσε νεκρή στα Βορίζια Ηρακλείου, στο μακελειό που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα. Η κηδεία της θα τελεστεί στα Χανιά, μακριά από το χωριό όπου γράφτηκε το αιματηρό επεισόδιο, καθώς η οικογένεια αναχώρησε υπό την καθοδήγηση της αστυνομίας για να αποφευχθούν νέες εντάσεις.

Η κηδεία της Ευαγγελίας Φουντεδάκη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Αλικιανό Χανίων, ενώ η σορός της θα βρίσκεται από το μεσημέρι στον ναό. Η οικογένειά της έχει ήδη απομακρυνθεί από τα Βορίζια, όπου το πρωί του Σαββάτου σημειώθηκε το μακελειό που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους.

Η 56χρονη γυναίκα, που ζούσε και εργαζόταν στα Χανιά, είχε επιστρέψει στο χωριό για να παραστεί στο ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της. Όπως αναφέρει το Creta24, βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή, όταν ξέσπασε η ένοπλη συμπλοκή ανάμεσα σε μέλη της δικής της οικογένειας και μιας άλλης οικογένειας του χωριού.


Η μητέρα της, καταβεβλημένη από τον πόνο, προσπαθεί να σταθεί όρθια για να αποχαιρετήσει το παιδί της. Σε δηλώσεις της είπε πως δεν κατάφερε να δει κανέναν και πως η αστυνομία τους έχει ζητήσει να φύγουν από το χωριό.
«Δεν ξέρω γιατί μας διώχνει η αστυνομία», ανέφερε, ενώ περιέγραψε τις στιγμές του τρόμου: «Βγήκα έξω και είδα τους καπνούς, που γκρεμίστηκε το σπίτι… Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν».

Συγκλονιστικά είναι και τα λόγια του αδερφού της 56χρονης, που ήταν παρών όταν η Ευαγγελία έπεσε νεκρή μπροστά του: «Δεν είμαστε άγριοι. Για να φτάσει το περιστατικό να εξελιχθεί έτσι, σημαίνει ότι ήταν χρόνιο», δήλωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες είχε βαθιές ρίζες.

Το χωριό Βορίζια παραμένει σιωπηλό και άδειο, καθώς δεκάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί υπό τον φόβο νέας σύγκρουσης. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, ενώ τα βλέμματα όλων στρέφονται στα Χανιά, όπου αύριο η Κρήτη θα αποχαιρετήσει τη γυναίκα που βρέθηκε άδικα στο σταυροδρόμι μιας αιματηρής βεντέτας.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
15:00 Αχαΐα: «Άκυρες» οι 16 μεταθέσεις – Η ενίσχυση της ΕΛΑΣ ακυρώνεται πριν καν εφαρμοστεί
14:58 «Ο νομός είναι σε οριακή κατάσταση»: Μαζικοί θάνατοι ζώων από ευλογιά στις Σέρρες, σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι
14:51 Κοντογεώργης για ΕΛΤΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ και φονικό στην Κρήτη: «Αναγκαίες αποφάσεις, ατυχής επικοινωνία – Η περιφέρεια είναι όρος βιωσιμότητας της χώρας»
14:51 Πάτρα: Ο Δήμος σε πρόγραμμα συλλογής τηγανέλαιων – Τοποθετούνται 200 κάδοι
14:40 ΕΛΤΑ: Το ΠΑΣΟΚ ζητά παρουσία ΕΕΤΤ και ΚΕΔΕ στη Βουλή – Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί Χατζηδάκη για εξηγήσεις
14:38 «Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν»: Η μάνα της Ευαγγελίας Φουντεδάκη μιλά για το μακελειό στα Βορίζια ΒΙΝΤΕΟ
14:38 Πάτρα: Με ραντεβού οι επισκέψεις στο Ρωμαϊκό και Μεσαιωνικό Υδραγωγείο έως τον Μάρτιο
14:29 Νικόλας Φαραντούρης: «Η Βουλή δεν μπορεί να σταθεί έτσι – Ζητώ άμεση διάλυση και εκλογές»
14:27 Διανομή ειδών ιματισμού και σχολικών από την Ιερά Μητρόπολη Καλαβρύτων και Αιγιαλείας
14:24 Σιωπή, δάκρυα και φόβος στα Βορίζια: Υπό δρακόντεια μέτρα η κηδεία του 39χρονου, μέσα σε χωριό που μυρίζει μπαρούτι ΒΙΝΤΕΟ
14:19 Κορωπί: Η 40χρονη που ξυλοκοπήθηκε άγρια ζητά την επιμέλεια των παιδιών της – «Φοβάμαι για τη ζωή μου»
14:16 Στην Αθήνα η νέα πρέσβης των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ – «Δεν θα απογοητεύσω την Ελλάδα, τώρα ξεκινάμε»
14:15 Δυτική Ελλάδα: Περισσότερες από 1.400 παραβάσεις για παρεμπόδιση ελεύθερης κίνησης πολιτών τον Οκτώβριο
14:07 ΔΕΗ: βράβευσε 443 παιδιά εργαζομένων που αρίστευσαν στη Δευτεροβάθμια και Τριτοβάθμια εκπαίδευση
14:00 Δικηγορικός Σύλλογος Πατρών: Εξι για την προεδρία – Εκλογές για νέο Πρόεδρο και ΔΣ στις 30 Νοεμβρίου
14:00 Τσατραφύλλιας για το έκτακτο δελτίο ΕΜΥ: «Ψυχραιμία – Έρχεται φθινόπωρο, όχι κατακλυσμός»
13:49 Λατινοπούλου για ΕΛΤΑ και ευλογιά αιγοπροβάτων: «Η κυβέρνηση δολοφονεί τη δεύτερη Ελλάδα»
13:47 Αν έχεις αδειοδότηση για Φωτοβολταϊκό Πάρκο έως 500kW στην Πελοπόννησο, η CrediaBank σου προσφέρει προνομιακούς όρους χρηματοδότησης*, για να υλοποιήσεις την «πράσινη» επένδυσή σου
13:44 Μαρινάκης για ΕΛΤΑ: «Άστοχος ο επικοινωνιακός χειρισμός» – Δεν αλλάζει η ουσία της απόφασης για τα λουκέτα
13:36 Μακελειό στα Βορίζια: Θρήνος και φόβος για νέο αίμα – Σε “φρούριο” μετατράπηκε το χωριό ενόψει της κηδείας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 03/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ