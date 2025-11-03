«Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν»: Η μάνα της Ευαγγελίας Φουντεδάκη μιλά για το μακελειό στα Βορίζια ΒΙΝΤΕΟ

Η Κρήτη αποχαιρετά αύριο την Ευαγγελία Φουντεδάκη, τη 56χρονη γυναίκα που έπεσε νεκρή στα Βορίζια Ηρακλείου, στο μακελειό που συγκλόνισε ολόκληρη τη χώρα. Η κηδεία της θα τελεστεί στα Χανιά, μακριά από το χωριό όπου γράφτηκε το αιματηρό επεισόδιο, καθώς η οικογένεια αναχώρησε υπό την καθοδήγηση της αστυνομίας για να αποφευχθούν νέες εντάσεις.

Η κηδεία της Ευαγγελίας Φουντεδάκη θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 4 Νοεμβρίου, στις 14:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Αλικιανό Χανίων, ενώ η σορός της θα βρίσκεται από το μεσημέρι στον ναό. Η οικογένειά της έχει ήδη απομακρυνθεί από τα Βορίζια, όπου το πρωί του Σαββάτου σημειώθηκε το μακελειό που στοίχισε τη ζωή σε δύο ανθρώπους και τραυμάτισε αρκετούς άλλους.

Η 56χρονη γυναίκα, που ζούσε και εργαζόταν στα Χανιά, είχε επιστρέψει στο χωριό για να παραστεί στο ετήσιο μνημόσυνο του πατέρα της. Όπως αναφέρει το Creta24, βρέθηκε στο λάθος μέρος τη λάθος στιγμή, όταν ξέσπασε η ένοπλη συμπλοκή ανάμεσα σε μέλη της δικής της οικογένειας και μιας άλλης οικογένειας του χωριού.





Η μητέρα της, καταβεβλημένη από τον πόνο, προσπαθεί να σταθεί όρθια για να αποχαιρετήσει το παιδί της. Σε δηλώσεις της είπε πως δεν κατάφερε να δει κανέναν και πως η αστυνομία τους έχει ζητήσει να φύγουν από το χωριό.

«Δεν ξέρω γιατί μας διώχνει η αστυνομία», ανέφερε, ενώ περιέγραψε τις στιγμές του τρόμου: «Βγήκα έξω και είδα τους καπνούς, που γκρεμίστηκε το σπίτι… Μας έστησαν καρτέρι να μας σκοτώσουν».

Συγκλονιστικά είναι και τα λόγια του αδερφού της 56χρονης, που ήταν παρών όταν η Ευαγγελία έπεσε νεκρή μπροστά του: «Δεν είμαστε άγριοι. Για να φτάσει το περιστατικό να εξελιχθεί έτσι, σημαίνει ότι ήταν χρόνιο», δήλωσε, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η ένταση ανάμεσα στις δύο οικογένειες είχε βαθιές ρίζες.

Το χωριό Βορίζια παραμένει σιωπηλό και άδειο, καθώς δεκάδες κάτοικοι έχουν απομακρυνθεί υπό τον φόβο νέας σύγκρουσης. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες, ενώ τα βλέμματα όλων στρέφονται στα Χανιά, όπου αύριο η Κρήτη θα αποχαιρετήσει τη γυναίκα που βρέθηκε άδικα στο σταυροδρόμι μιας αιματηρής βεντέτας.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



