«Την αντίκρισα νεκρή στην άσφαλτο, ενώ κάποιος μας έριχνε με καλάσνικοφ» συγκλονίζει ο αδερφός της 56χρονης που χάθηκε στο μακελειό
03 Νοέ. 2025 17:51
Ο αδελφός της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια του μακελειού στο χωριό Βορίζια  τόνισε: «Η αδελφή μου δεν πέθανε από ανακοπή αλλά από σφαίρα, αντί να κάνουμε μνημόσυνο για τον πατέρα μας, θα κάνουμε την κηδεία της».

Σιωπή, δάκρυα και φόβος στα Βορίζια: Υπό δρακόντεια μέτρα κηδεύτηκε ο 39χρονος, μέσα σε χωριό που μυρίζει μπαρούτι ΒΙΝΤΕΟ

Τη στιγμή του μακελειού η 56χρονη μετέφερε πράγματα στο σπίτι με την αδελφή της για το μνημόσυνο του πατέρα τους στα Βορίζια, Ηρακλείου. Βρέθηκε τη λάθος στιγμή στο λάθος σημείο και έχασε ακαριαία τη ζωή της από την αδέσποτη σφαίρα που δέχτηκε. Η μικρότερη αδελφή της γλίτωσε με έναν ελαφρύ τραυματισμό στο χέρι.

Ο ίδιος περιέγραψε τα όσα έγιναν το πρωί του Σαββάτου λέγοντας:

«Αντί να κάνουμε μνημόσυνο για τον πατέρα μας, θα κάνουμε κηδεία για την αδελφή μας. Την Παρασκευή το βράδυ έγινε μία ανατίναξη σε ένα σπίτι που ετοιμαζόταν να στεγάσει μία οικογένεια. Τα είχαν αγοράσει τα παιδιά, και προσπάθησαν να το ανακαινίσουν.

Σε λίγες μέρες θα έμπαιναν μέσα. Την Παρασκευή έγινε μία έκρηξη, δεν ξέρουμε ποιος την έκανε. Πήραμε την αστυνομία για να το καταγράψει, ήρθαν κάποια στιγμή 2 αστυνομικοί και έκαναν καταγραφή. Ήρθαν μετά άλλοι δύο αστυνομικοί και μετά έφυγαν.

Το πρωί, ενώ εμείς περιμέναμε ότι κάποιοι θα ερχόντουσαν λόγω της κατάστασης, τα πράγματα κάπως ηρεμήσανε. Μετά ήρθαν κάποιοι πυροτεχνουργοί. Έγινε η καταγραφή, και φεύγοντας τα παιδιά να κατέβουν στο σπίτι της μητέρας μου έγινε ό,τι έγινε».

Και συμπλήρωσε: «Οι μαρτυρίες λένε πως το αυτοκίνητο του νεκρού ερχόταν με μεγάλη ταχύτητα και ο αδελφός μου ο μεγάλος προσπάθησε να βγάλει στην άκρη του δρόμου τους ανθρώπους μας για να κατέβουν από τη σκάλα. Κάποιοι πρόλαβαν να κατέβουν. Το αυτοκίνητο πέρασε και ο οδηγός πυροβόλησε στα τυφλά, με αποτέλεσμα η αδελφή μου να χάσει τη ζωή της και η άλλη να τραυματιστεί. Τραυματίστηκαν δύο ανίψια μου.

Τα ανίψια μου φαντάζομαι απάντησαν στην προσπάθειά τους να αμυνθούν. Το πρώτο πράγμα που αντίκρυσα ήταν η αδελφή μου στην άσφαλτο. Προσπαθούσα να την πάρω ανάμεσα από τα πυρά. Την τράβηξα με τον μικρό της γιο και την κατεβάσαμε άρον άρον για να την πάμε στο αυτοκίνητο. Από το πάνω μέρος κάποιος μας έριχνε με καλάσνικοφ. Θαύμα ότι δεν είχαμε άλλα θύματα».

Παράλληλα, ο αδελφός του θύματος λέει πως το Σάββατο το πρωί πριν τους πυροβολισμούς, είχε πάρει ο ίδιος πολλές φορές τηλέφωνο στο τοπικό αστυνομικό τμήμα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει επικοινωνήσει με κάποιον αστυνομικό.

«Το Σάββατο το πρωί, πριν συμβούν τα γεγονότα, εγώ ο ίδιος είχα κάνει απέλπιδες προσπάθειες να επικοινωνήσω με την αστυνομία. Πήρα στο ΑΤ της περιοχής μου. Στο τηλέφωνο έβγαινε αυτοματοποιημένο μήνυμα που με παρέπεμπε στον αξιωματικό υπηρεσίας. Προσπάθησα με πολλούς τρόπους μπας και αποφύγουμε την κατάσταση.

Δεν είχαμε τις δυνάμεις, αυτοί που τις είχαν ήταν απόντες. Η αδελφή μου δεν πέθανε από ανακοπή αλλά από σφαίρα. Τα ανίψια μου απάντησαν όταν είδαν τη θεία τους κάτω. Η τραγωδία πρέπει να λήξει εδώ και να μη συνεχιστεί άλλο. Δεχτήκαμε απειλές σήμερα (03.11.2025) ότι θα μας εκτελέσουν όλους και ότι θα μας πετάξουν χειροβομβίδες. Μας το μετέφερε κάποιος», τόνισε.
