Επανένταξη στη ΝΔ για τον Δημήτρη Κυριαζίδη

Ο βουλευτής Δράμας, Δημήτρης Κυριαζίδης, επανήλθε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, μετά την προσωρινή του απομάκρυνση τον Μάρτιο, λόγω προσβλητικού σχολίου που είχε κάνει για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Η επιστροφή του ανακοινώθηκε επισήμως από τον προεδρεύοντα Αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιάννη Πλακιωτάκη.

Με την επανένταξη αυτή, η ΝΔ πλέον διαθέτει 156 βουλευτές.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



