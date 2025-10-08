Επανένταξη στη ΝΔ για τον Δημήτρη Κυριαζίδη
Ο βουλευτής Δράμας επιστρέφει στην κοινοβουλευτική ομάδα μετά την προσωρινή απομάκρυνσή του λόγω σχολίου κατά της Ζωής Κωνσταντοπούλου.
Ο βουλευτής Δράμας, Δημήτρης Κυριαζίδης, επανήλθε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, μετά την προσωρινή του απομάκρυνση τον Μάρτιο, λόγω προσβλητικού σχολίου που είχε κάνει για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου.
Η επιστροφή του ανακοινώθηκε επισήμως από τον προεδρεύοντα Αντιπρόεδρο της Βουλής, Γιάννη Πλακιωτάκη.
Με την επανένταξη αυτή, η ΝΔ πλέον διαθέτει 156 βουλευτές.
