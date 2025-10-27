Φωτιά στο υπόγειο του Πύργου Αθηνών – Εκκενώθηκαν γραφεία ΒΙΝΤΕΟ

Kινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για φωτιά Φωτιά στο υπόγειο πάρκινγκ του Β’ κτιρίου του Πύργου Αθηνών στους Αμπελοκήπους, το πρωί της Δευτέρας 27/10/2025.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι καπνοί βγαίνουν από την είσοδο, ενώ η φωτιά περιορίζεται στον χώρο στάθμευσης, χωρίς να έχουν αναφερθεί τραυματισμοί μέχρι στιγμής.

Η κινητοποίηση της πυροσβεστικής είναι μεγάλη που έχει φτάσει στο σημείο με ισχυρή δύναμη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική έχουν σπεύσει 18 πυροσβέστες με 4 οχήματα.





