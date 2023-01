Κίεβο: Νεκρός ο υπουργός Εσωτερικών σε συντριβή ελικοπτέρου σε νηπιαγωγείο – Παιδιά ανάμεσα στα θύματα – ΒΙΝΤΕΟ

«Βαρύς» ο απολογισμός στο Κίεβο, μετά τη συντριβή ελικοπτέρου κοντά σε νηπιαγωγείο. Μεταξύ των τουλάχιστον 16 θυμάτων βρίσκεται ο Ουκρανός υπουργός Εσωτερικών, άλλοι αξιωματούχοι καθώς και δύο παιδιά.

Ειδικότερα, τη ζωή του έχασε ο υπουργός Εσωτερικών, ο αναπληρωτής του καθώς και ακόμη ένας αξιωματούχος, σύμφωνα με το BBC.

Ο επικεφαλής της Εθνικής Αστυνομίας Ihor Klymenko δήλωσε ότι εννέα από τους νεκρούς επέβαιναν στο αεροσκάφος, το οποίο συνετρίβη κοντά σε νηπιαγωγείο και συγκρότημα κατοικιών στο ανατολικό προάστιο Μπρόβαρυ.

Δύο από τους νεκρούς ήταν παιδιά, γνωστοποιήθηκε.

Interior Minister Denys Monastyrsky, First Deputy Interior Minister Yevhen Yenin and State Secretary of the Ministry of Internal Affairs Yuriy Lubkovych DIED in the HELICOPTER CATASTROPHE in the Kyiv region❗️

A total of 16 victims, including 2 children. pic.twitter.com/pz8I0TcrYE

