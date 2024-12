Θρίλερ με το αεροσκάφος του Άσαντ: Eξαφανίστηκε από τα ραντάρ

Θρίλερ εξελίσσεται γύρω από την τύχη του προέδρου της Συρίας, Μπασάρ αλ Άσαντ, καθώς αναφέρονται αντιφατικές πληροφορίες για την εξαφάνιση του αεροσκάφους που φέρεται να τον μετέφερε.

Σύμφωνα με συριακές πηγές, ο Άσαντ επιβιβάστηκε σε ένα Ilyushin-76 της Συριακής Πολεμικής Αεροπορίας, το οποίο αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο της Δαμασκού και κατευθύνθηκε προς τη Χομς. Στη συνέχεια, το αεροσκάφος έχασε απότομα ύψος και εξαφανίστηκε από τα ραντάρ, δημιουργώντας ερωτήματα για το αν κατέπεσε, καταρρίφθηκε ή απλά έκλεισε τους μεταδότες του.

Το FlightRadar24 επιβεβαίωσε την πτήση, αλλά ανέφερε ότι τα δεδομένα του αεροσκάφους δεν ήταν πλήρη και ορισμένα σήματα ίσως ήταν ανακριβή ή απουσίαζαν, γεγονός που καθιστά αδύνατο τον προσδιορισμό της ακριβούς τύχης του αεροσκάφους. Η σύζυγος του Άσαντ, Άσμα, και τα τρία τους παιδιά φέρονται να έφτασαν στη Ρωσία, ενώ οι αντάρτες πανηγυρίζουν την κατάληψη της Δαμασκού και την αποχώρηση του Άσαντ.

Last night we tracked a Ilyushin Il-76T flight over Syria.

The flight took off from Damascus and the signal was lost near the city of Homs.

* We can confirm that flight took place.

* The aircraft was old with an older transponder generation, so some data might be bad or… pic.twitter.com/uCGUnVeug0

— Flightradar24 (@flightradar24) December 8, 2024