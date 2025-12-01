Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων

Kινητοποίηση και συναγερμός στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα, το πρωί της Δευτέρας 1/12/2025.

Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 9 το πρωί άγνωστος κάλεσε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός.

Ο άγνωστος έδωσε χρονικό περιθώριο 45 λεπτών, με τον χώρο να έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ να φτάνει στο σημείο για έλεγχο.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



