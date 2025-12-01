Τηλεφώνημα για βόμβα στην Ευελπίδων
Το τηλεφώνημα άγνωστου άνδρα σε τηλεοπτικό σταθμό το πρωί της Δευτέρας 1/12/2025, για τοποθέτη βόμβας στην Ευελπίδων.
Kινητοποίηση και συναγερμός στα Δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, μετά από απειλητικό τηλεφώνημα για βόμβα, το πρωί της Δευτέρας 1/12/2025.
Σύμφωνα με πηγές της ΕΛΑΣ, λίγο μετά τις 9 το πρωί άγνωστος κάλεσε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega και ανέφερε ότι έχει τοποθετηθεί εκρηκτικός μηχανισμός.
Ο άγνωστος έδωσε χρονικό περιθώριο 45 λεπτών, με τον χώρο να έχει αποκλειστεί από αστυνομικές δυνάμεις και κλιμάκιο του ΤΕΕΜ να φτάνει στο σημείο για έλεγχο.
