Τιτανικός: Καταδύεται το γαλλικό ρομπότ, τελειώνει το οξυγόνο – Ώρα μηδέν για το υποβρύχιο

Έτοιμο να καταδυθεί είναι το γαλλικό ρομπότ του πλοίου Atalante στον βυθό κοντά στο ναυάγιο του Τιτανικού, καθώς έφτασε η ώρα μηδέν για το υποβρύχιο που αγνοείται, αφού τελειώνει το οξυγόνο για τους 5 επιβαίνοντες που βρίσκονται μέσα σε αυτό.

Η αμερικανική ακτοφυλακή ενημέρωσε μέσω Twitter ότι το Atalante είναι έτοιμο να ξεκινήσει διεξοδικές έρευνες με το ρομπότ κατάδυσης βαθέων υδάτων, το πανίσχυρο μη επανδρωμένο Victor 6000 ενώ ήδη έχει καταδυθεί και ένα αντίστοιχο από καναδικό πλοίο.

Το οξυγόνο έχει τελειώσει, σύμφωνα με τις Αρχές, καθώς οι 96 ώρες που υπολογίζονταν ότι θα συνεχίζεται η παροχή έχουν περάσει από τις 14:08 (ώρα Ελλάδας). Οι διασώστες δίνουν μάχη με το χρόνο, αφού κάθε λεπτό είναι κρίσιμο.

Το μη επανδρωμένο ρομπότ Victor 6000 μπορεί να φτάσει πιο βαθιά από κάθε άλλο αντίστοιχο ρομπότ που βρίσκεται τώρα στον βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό.

The French vessel L’Atalante is preparing their ROV to enter the water. #titanic

Το πανίσχυρο ρομπότ διαθέτει βραχίονες που μπορούν να ελεγχθούν εξ αποστάσεως για να κόψουν καλώδια ή να εκτελέσουν άλλους ελιγμούς για να απελευθερώσουν ένα κολλημένο σκάφος, σύμφωνα με τον χειριστή του.

The Canadian vessel Horizon Arctic has deployed an ROV that has reached the sea floor and began its search for the missing sub. #Titanic

— USCGNortheast (@USCGNortheast) June 22, 2023