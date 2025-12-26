Βαρδούσια: Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν τρεις ορειβάτες και μία γυναίκα

Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν στα Βαρδούσια Όρη, στη Φωκίδα, οι τρεις ορειβάτες που αγνοούνταν, καθώς και μία γυναίκα που βρισκόταν μαζί τους, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ.

Βαρδούσια Όρη: Αγωνία για τους τρεις ορειβάτες – Τα ίχνη βρέθηκαν, μετά χάθηκαν – Τι εκτιμούν τα ΕΜΑΚ

Οι τέσσερις εντοπίστηκαν κάτω από χιονοστιβάδα σε ορεινή και δυσπρόσιτη περιοχή, όπου από νωρίς είχε στηθεί εκτεταμένη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν δυνάμεις της ΕΜΑΚ με τη συνδρομή drone και εκπαιδευμένων σκύλων.

Οι έρευνες πραγματοποιήθηκαν υπό ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, καθώς στην περιοχή επικρατεί έντονη χιονόπτωση και χαμηλές θερμοκρασίες. Οι διασώστες αναζητούσαν επί ώρες τα ίχνη των αγνοουμένων, με στόχο τον άμεσο εντοπισμό τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



