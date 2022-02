ΕΚΤΑΚΤΟ: Βομβαρδισμοί κοντά στο αεροδρόμιο του Ντόνετσκ στην Ουκρανία

Πρόκειται για περιοχές που ελέγχονται από φιλορώσους αντάρτες. Την πληροφορία μετέδωσε το Reuters, επικαλούμενο μαρτυρία.

Νωρίτερα, από την τοπική διοίκηση του Ντονιέτσκ ανακοινώθηκε «όξυνση» της κατάστασης εν μέσω κατηγοριών των ΗΠΑ ότι τα ρωσικά στρατεύματα δεν έχουν αποχωρήσει από τις θέσεις τους αλλά… ενισχύονται.

Από τους αυτονομιστές, ο ουκρανικός στρατός κατηγορείται για απόπειρα ενεργού δραστηριότητας εναντίον των γραμμών των αυτονομιστών. Παράλληλα, φέρεται να υπήρξε ανταλλαγή πυρών.

Shelling near #Donetsk on the morning of the 17th of February. Artillery fire is incoming from Ukrainian side inwards to Donetsk. Multiple reports of escelation along the contact line pic.twitter.com/WSUwsmL3dq

— Heuvelrug Intelligence (@HillridgeOSINT) February 17, 2022