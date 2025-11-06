Εκθεση για το Λούβρο: Παραλείψεις στην ασφάλεια στον βωμό της εικόνας και του εντυπωσιασμού

Τρεις εβδομάδες μετά την κλοπή βασιλικών κοσμημάτων αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ, η Ελεγκτική Επιτροπή της Γαλλίας «στοχοποιεί» το Μουσείο του Λούβρο, κατηγορώντας το ότι θυσίασε την ασφάλεια του μουσείου στο βωμό της ελκυστικότητας και του εντυπωσιασμού. Η έκθεση αποκαλύπτει σοβαρές καθυστερήσεις στις επενδύσεις για τα μέτρα ασφαλείας και αμφισβητεί τη διαχείριση της διοίκησης, που παραδέχεται μεν λάθη αλλά υποστηρίζει ότι «η πλήρης εικόνα απαιτεί μακροπρόθεσμη εκτίμηση».

Το Μουσείο του Λούβρου είχε ήδη υποστεί ένα σοβαρό πλήγμα μετά την θρασύτατη κλοπή 8 αυτοκρατορικών κοσμημάτων, στις 19 Οκτωβρίου. Η δημοσίευση της έκθεσης του Ελεγκτικού Συνεδρίου, την Πέμπτη 6 Νοεμβρίου, βάζει το μουσείο σε δύσκολη θέση.

Το Λούβρο «προτίμησε τις ορατές και ελκυστικές δράσεις» εις βάρος της ασφάλειας, εκτιμά η Ελεγκτική Επιτροπή της Γαλλίας σε έκθεσή της που δημοσιεύθηκε σήμερα.

«Η κλοπή των κοσμημάτων του Στέμματος αποτελεί αναμφίβολα ένα ηχηρό καμπανάκι κινδύνου για τον πολύ αργό ρυθμό αναβάθμισης των συστημάτων ασφαλείας του μουσείου», δήλωσε ο πρώτος πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής, Πιερ Μοσκοβισί.

Στις 19 Οκτωβρίου, δράστες κατάφεραν να εισβάλουν στη γκαλερί Απόλλων με ένα φορτηγό-γερανό, κλέβοντας σε λίγα λεπτά βασιλικά και αυτοκρατορικά κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ και ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας. Τα κλοπιμαία παραμένουν άφαντα, ενώ τέσσερα άτομα, εκ των οποίων τρεις φερόμενοι ως άμεσοι συμμετέχοντες στη διάρρηξη, έχουν συλληφθεί. Ένας από αυτούς είναι Youtuber του μότοκρος.

«Μεγάλη καθυστέρηση στις επενδύσεις»

Η έκθεση της Ελεγκτικής Επιτροπής, που εξέτασε τη διαχείριση του μουσείου μεταξύ 2018 και 2024, αναφέρει ότι η διεύθυνση του Λούβρου «προτίμησε τις ορατές και ελκυστικές δράσεις εις βάρος της συντήρησης και ανακαίνισης των κτιρίων και των τεχνικών εγκαταστάσεων, ιδιαίτερα των μέτρων ασφαλείας».

Όπως είχε επισημανθεί και σε προ-έκθεση, η Επιτροπή καταγράφει «σημαντική καθυστέρηση στον ρυθμό των επενδύσεων» μπροστά σε μια «ταχέως επιδεινούμενη κατάσταση» του μουσείου, το οποίο υποδέχτηκε εννέα εκατομμύρια επισκέπτες το 2024, εκ των οποίων το 80% ήταν ξένοι. Επισημαίνεται επίσης «η συνεχής υστέρηση στην ανάπτυξη μέτρων ασφαλείας για την προστασία των έργων», την οποία το μουσείο «δεν κατάφερε» να καλύψει κατά την περίοδο που εξετάστηκε.

«Οι επενδύσεις αυτές είναι απολύτως απαραίτητες για τη διασφάλιση της μακροχρόνιας λειτουργίας του ιδρύματος», τονίζουν οι ειδικοί.

Σύμφωνα με την έκθεση, μόνο το 39% των δωματίων του μουσείου είχε κάμερες το 2024, ενώ ο έλεγχος ασφαλείας που ξεκίνησε το 2015, ο οποίος αποκάλυψε ότι το μουσείο δεν παρακολουθούνταν επαρκώς ή δεν ήταν προετοιμασμένο για κρίση, οδήγησε σε διαγωνισμό για έργα ασφαλείας μόλις στα τέλη του περασμένου έτους.

Τι απαντά το Μουσείο

Η διεύθυνση του Λούβρου δηλώνει ότι η έκθεση «δεν αναγνωρίζει πλήρως» τη δράση της, παρότι αποδέχεται «τις περισσότερες συστάσεις». Επισημαίνει ότι «η διαχείριση του μεγαλύτερου και πιο επισκέψιμου μουσείου στον κόσμο δεν μπορεί να κριθεί δίκαια αν δεν εξεταστεί σε βάθος χρόνου». Το μουσείο εκφράζει επίσης επιφύλαξη για το γεγονός ότι η έκθεση αναφέρει με ακρίβεια τον αριθμό των καμερών ασφαλείας στις αίθουσές του.

Η διοίκηση του Λούβρου επισημαίνει ακόμη ότι η Επιτροπή υπερέβη το χρονοδιάγραμμα αναφοράς της, αναφερόμενη σε μελλοντικά μεγάλα έργα που παρουσιάστηκαν τον Ιανουάριο από το Ελιζέ.

Αύξηση του κόστους των μελλοντικών έργων

Η Ελεγκτική Επιτροπή αναθεώρησε προς τα πάνω το κόστος των μελλοντικών μεγάλων έργων στα 1,15 δισ. ευρώ, έναντι 700–800 εκατ. ευρώ που εκτιμούσε τον Ιανουάριο το περιβάλλον του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν. Οι συστάσεις της Επιτροπής συνδέονται με τα πρώτα συμπεράσματα της διοικητικής έρευνας που ανέλαβε η Γενική Επιθεώρηση Πολιτιστικών Υποθέσεων μετά την κλοπή του αιώνα.

Τα αποτελέσματα, που αποκάλυψε την περασμένη εβδομάδα η υπουργός Πολιτισμού Ρασίντα Ντατί, τόνισαν «χρόνια και συστηματική υποεκτίμηση του κινδύνου εισβολής και κλοπής» από το μουσείο και «υποεξοπλισμό των μέτρων ασφαλείας».

Η υπουργός ζήτησε επίσης από τη διευθύντρια του Λούβρου, Λοράνς ντε Καρς, που ηγείται του μουσείου από τον Σεπτέμβριο του 2021, να «αναθεωρήσει τη διακυβέρνηση» του ιδρύματος και να δημιουργήσει «νέα διεύθυνση ασφαλείας και προστασίας σε επίπεδο προεδρίας» του μουσείου.

