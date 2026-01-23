Έκθεση καταγγέλλει το Grok του Μασκ για 3 εκατ. σεξουαλικοποιημένες εικόνες σε 11 ημέρες

Περίπου 3 εκατομμύρια σεξουαλικοποιημένες εικόνες φέρεται να παρήγαγε το Grok, το εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης της πλατφόρμας X του Έλον Μασκ, σε διάστημα 11 ημερών, από τις 29 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 8 Ιανουαρίου 2026, σύμφωνα με εκτίμηση της μη κυβερνητικής οργάνωσης Center for Countering Digital Hate (CCDH).

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, η επίμαχη λειτουργία του εργαλείου επέτρεπε την επεξεργασία φωτογραφιών πραγματικών ανθρώπων, με αποτέλεσμα την αλλοίωση της εικόνας τους ώστε να εμφανίζονται με αποκαλυπτική ένδυση ή σε σεξουαλικοποιημένες στάσεις. Από το σύνολο των παραγόμενων εικόνων, περίπου 23.000 φέρονται να απεικονίζουν ανηλίκους.

Το ζήτημα προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, καθώς το εργαλείο μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε φωτογραφίες τρίτων χωρίς τη συγκατάθεσή τους. Σύμφωνα με την έκθεση, χρήστες ανέβαζαν εικόνες αγνώστων ή δημόσιων προσώπων και ζητούσαν τροποποιημένες εκδοχές, τις οποίες στη συνέχεια δημοσίευαν στην πλατφόρμα X.

Στοιχεία που αποδίδονται στην εταιρεία ψηφιακής ανάλυσης Peryton Intelligence δείχνουν ότι η χρήση της συγκεκριμένης λειτουργίας αυξήθηκε κατακόρυφα κατά την περίοδο της Πρωτοχρονιάς. Η μεγαλύτερη δραστηριότητα καταγράφηκε στις 2 Ιανουαρίου 2026, με σχεδόν 200.000 μεμονωμένα αιτήματα. Σύμφωνα με την αποτίμηση του CCDH, το περιεχόμενο που φέρεται να αφορά ανηλίκους αντιστοιχούσε, κατά μέσο όρο, σε μία εικόνα κάθε 41 δευτερόλεπτα κατά το εξεταζόμενο διάστημα.

Μετά τις διεθνείς αντιδράσεις, η πλατφόρμα X προχώρησε σε περιορισμούς της λειτουργίας. Στις 9 Ιανουαρίου η χρήση του εργαλείου περιορίστηκε σε συνδρομητές, ενώ ακολούθησαν περαιτέρω αλλαγές έπειτα από παρεμβάσεις κυβερνήσεων και ρυθμιστικών αρχών, μεταξύ των οποίων και στη Βρετανία.

Στις 14 Ιανουαρίου, το X ανακοίνωσε ότι διέκοψε πλήρως τη δυνατότητα του Grok να επεξεργάζεται φωτογραφίες πραγματικών ανθρώπων με τρόπο που οδηγεί σε σεξουαλικοποιημένη απεικόνιση, ακόμη και για χρήστες με συνδρομή.

Η εταιρεία δηλώνει ότι εφαρμόζει πολιτική «μηδενικής ανοχής» απέναντι σε περιεχόμενο σεξουαλικής εκμετάλλευσης ανηλίκων, μη συναινετικό γυμνό και ανεπιθύμητο σεξουαλικό περιεχόμενο, επισημαίνοντας ότι αφαιρεί σχετικές αναρτήσεις και συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές όπου απαιτείται.

