Εκτός κινδύνου η 13χρονη από το Χαϊδάρι μετά την πτώση από σχολείο

Παραμένει διασωληνωμένη στη ΜΕΘ – Κρίσιμα τα επόμενα 24ωρα για την πορεία της υγείας της

27 Απρ. 2026 16:38
Pelop News

Ευχάριστα είναι τα νεότερα για τη 13χρονη μαθήτρια που είχε πέσει από τον πρώτο όροφο του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι, καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει διαφύγει τον κίνδυνο για τη ζωή της.

Όπως αναφέρει η ΠΟΕΔΗΝ, η εξέλιξη θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, δεδομένου ότι κατά τη διάρκεια της πολύωρης χειρουργικής επέμβασης το κορίτσι υπέστη επανειλημμένες ανακοπές, ενώ η μάχη για τη σταθεροποίησή της συνεχίστηκε και στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.

Παρά τη βελτίωση της κατάστασής της, η 13χρονη παραμένει διασωληνωμένη και σε καταστολή, με τους θεράποντες ιατρούς να αναμένουν τα αποτελέσματα νέων εξετάσεων που θα πραγματοποιηθούν αύριο, προκειμένου να αξιολογηθεί η εγκεφαλική της λειτουργία.

Οι ίδιες πηγές κάνουν λόγο για μια ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική ιατρική προσπάθεια, με την πορεία της υγείας της να εξελίσσεται σταδιακά και να παρακολουθείται στενά.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας 20 Απριλίου, όταν η μαθήτρια φέρεται να ένιωσε ζάλη, να γλίστρησε πάνω στο κάγκελο και να έπεσε στο προαύλιο του σχολείου. Άμεσα ειδοποιήθηκε το

