Ελαιοχώρι Δυτικής Αχαΐας: Ξαφνικός θάνατος για 54χρονο

Σοκάρει ο ξαφνικός θάνατος 54χρονου άνδρα στο Ελαιοχώρι Δυτικής Αχαΐας.

Πάτρα: Καταγγελία για εισβολή σε σπίτι και απειλή με όπλο!

Σύμφωνα με πληροφορίες βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του σήμερα (09.02.26) στο σπίτι του από γείτονες. Ακολούθως ειδοποιήθηκαν οι Αρχές, ενώ στο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και διαπιστώθηκε το θάνατό του.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



