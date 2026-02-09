Πάτρα: Καταγγελία για εισβολή σε σπίτι και απειλή με όπλο!

Από την Ασφάλεια Πατρών ερευνάται υπόθεση απειλής και ξυλοδαρμού, έπειτα από καταγγελία 22χρονου. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με όσα κατέθεσε 24χρονος εισέβαλε στο σπίτι του και τον απείλησε για τη ζωή του κρατώντας πιστόλι!

Πάτρα: Ένοχος ο οδηγός σε πρώτο βαθμό – Τέσσερα χρόνια με ανασταλτικό αποτέλεσμα για την τραγωδία της Αρέθα

Στη συνέχεια ακολούθησε καβγάς μεταξύ τους και όπως υποστήριξε ο 22χρονος, δέχθηκε χτυπήματα στο πρόσωπο.

Πλέον από την πλευρά των Αρχών σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του 24χρονου, που αναζητείται. Σύμφωνα με πληροφορίες η επίθεση φέρεται να είχε ως στόχο τον εκβιασμό τονυ22χρονου, προκειμένου να καταθέσει ψευδώς σε υπόθεση, που εμπλέκεται. Πλέον οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τις Αρχές να συγκεντρώνουν στοιχεία προκειμένου η υπόθεση να διαλευκανθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



