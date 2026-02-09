Πάτρα: Ένοχος ο οδηγός σε πρώτο βαθμό – Τέσσερα χρόνια με ανασταλτικό αποτέλεσμα για την τραγωδία της Αρέθα

Θύματα του δυστυχήματος ήταν ο 20χρονος Γιάννης Στεργίου και ο 18χρονος Γιώργος Παπαδόπουλος, οι οποίοι έχασαν ακαριαία τη ζωή τους.

09 Φεβ. 2026 18:17
Pelop News

Σε ποινή φυλάκισης τεσσάρων ετών κατά συγχώνευση με ανασταλτικό αποτέλεσμα μέχρι την εκδίκαση της έφεσης καταδικάστηκε σήμερα, Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026, από το Πρωτοδικείο Πατρών ο οδηγός του αυτοκινήτου που κρίθηκε ένοχος για τον θάνατο δύο νεαρών σε τροχαίο δυστύχημα στην περιοχή της Αρέθα.

Πρόκειται για την υπόθεση του θανατηφόρου τροχαίου που σημειώθηκε το βράδυ της 22ας Φεβρουαρίου 2024, στη συμβολή της Νέας Εθνικής Οδού Πατρών – Κορίνθου με την οδό Αρέθα. Τότε, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο οδηγός παραβίασε ερυθρό σηματοδότη, με αποτέλεσμα η μοτοσικλέτα στην οποία επέβαιναν οι δύο νεαροί να συγκρουστεί με σφοδρότητα με το αυτοκίνητό του.

Στο εδώλιο του κατηγορουμένου κάθισε πατρινός σεφ, ο οποίος δραστηριοποιείται επαγγελματικά στη Ζάκυνθο. Η υπόθεση εκδικάστηκε με βάση τον παλαιό Ποινικό Κώδικα και όχι με τις διατάξεις του νέου ποινικού νόμου Φλωρίδη.

Ο κατηγορούμενος αντιμετώπιζε ποινές έως και πέντε έτη φυλάκισης για κάθε θάνατο, γεγονός που –σε περίπτωση επιβολής της ανώτερης ποινής και συγχώνευσης– θα μπορούσε να οδηγήσει ακόμη και σε άμεση κράτηση. Τελικά, το δικαστήριο επέβαλε συνολική ποινή τεσσάρων ετών, χορηγώντας ωστόσο αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Πατρών βρέθηκαν φίλοι και συγγενείς των δύο θυμάτων, ζητώντας δικαίωση για τον άδικο χαμό των νεαρών, σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και είχε αναζωπυρώσει τη συζήτηση για τα θανατηφόρα τροχαία και την παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών στην πόλη.

