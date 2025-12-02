Ελαιόλαδο και Βιοντίζελ: Μήνυμα από την Αγγλική Ύπαιθρο σε μια Ευρώπη που Δοκιμάζεται.

Σε αγροτική περιοχή της Αγγλίας πραγματοποιήθηκε πρόσφατα ημερίδα ενημέρωσης για τη βιώσιμη γεωργία και τις ενεργειακές προοπτικές της υπαίθρου, με κεντρικό θέμα το βιοντίζελ. Παρότι η χώρα δεν ανήκει στις παραδοσιακές ελαιοπαραγωγικές δυνάμεις, το ελαιόλαδο βρέθηκε στο επίκεντρο ως παράδειγμα προϊόντος που συνδέει τη διατροφή υψηλής ποιότητας με την κυκλική οικονομία.Στην ημερίδα είχα την τιμή να συμμετάσχω και να παρακολουθήσω ως γευσιγνώστης ελαιολάδου και ερευνητής βιωσιμότητας, αναδεικνύοντας τη σημασία της ποιότητας, της ιχνηλασιμότητας και της ορθής ενημέρωσης του καταναλωτή.

Η εκδήλωση ανέδειξε ότι το ελαιόλαδο δεν αντιμετωπίζεται πλέον ως ένα απλό εισαγόμενο τρόφιμο, αλλά ως κρίσιμος κρίκος ενός σύγχρονου αγροτικού μοντέλου που ενσωματώνει περιβαλλοντική ευθύνη και ενεργειακή αξιοποίηση. Στην παρέμβασή μου τόνισα τους σοβαρότερους κινδύνους στην αρχή της ελαιοκομικής περιόδου:τον λανθασμένο χρόνο συγκομιδής, τις καθυστερήσεις στη μεταφορά, τη μάλαξη σε ακατάλληλες θερμοκρασίες και την πλημμελή αποθήκευση. Οι πρώτες ώρες μετά τη συλλογή, υπογραμμίστηκε, καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό την ποιοτική ταυτότητα ενός έξτρα παρθένου ελαιολάδου.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη διάκριση μεταξύ φαινομενικής και πραγματικής ποιότητας. Η εμφάνιση, το χρώμα ή ακόμη και η τιμή δεν αποτελούν εγγύηση. Οι επιστημονικοί δείκτες, όπως η οξύτητα, οι φαινόλες, οι τιμές υπεροξειδίων και η οργανοληπτική αξιολόγηση, είναι εκείνοι που πιστοποιούν την αυθεντικότητα. Παρουσιάστηκε επίσης το φαινόμενο της νοθείας, που διαβρώνει την αγορά και εκθέτει τον καταναλωτή, καθώς προϊόντα χαμηλής ποιότητας συχνά διατίθενται με παραπλανητικές ενδείξεις.

Το ενδιαφέρον σύντομα στράφηκε στη σύνδεση της ελαιοκομίας με την παραγωγή ενέργειας. Ο ελαιοπυρήνας και τα υγρά απόβλητα των ελαιοτριβείων, εφόσον αξιοποιηθούν επιστημονικά, μπορούν να μετατραπούν σε πρώτη ύλη για παραγωγή βιοντίζελ ή βιοαερίου. Με αυτόν τον τρόπο, μια παραδοσιακή καλλιέργεια εντάσσεται στην κυκλική οικονομία, μειώνοντας το περιβαλλοντικό αποτύπωμα και προσφέροντας πρόσθετο εισόδημα στους παραγωγούς.

Την ίδια περίοδο, στο Λονδίνο καταγράφηκαν δυναμικές κινητοποιήσεις αγροτών που διαμαρτύρονταν για το αυξανόμενο κόστος παραγωγής, την ενεργειακή ασφυξία και τις δυσκολίες επιβίωσης. Η σύμπτωση δεν είναι τυχαία. Από τη μία αναζητούνται νέοι δρόμοι βιωσιμότητας, και από την άλλη οι άνθρωποι της υπαίθρου αγωνίζονται για να συνεχίσουν να καλλιεργούν. Το μήνυμα είναι σαφές: καμία «πράσινη μετάβαση» δεν μπορεί να σταθεί χωρίς οικονομική δικαιοσύνη για τον παραγωγό.

Στην ημερίδα έγινε ξεκάθαρο πως η βιωσιμότητα δεν είναι ιδεολόγημα, αλλά στρατηγική επιβίωσης. Ο παραγωγός που επενδύει στην ποιότητα, μειώνει τις εισροές, προστατεύει το έδαφος, αξιοποιεί τα υποπροϊόντα και εκπαιδεύεται, αποκτά πλεονέκτημα. Παράλληλα, ο ενημερωμένος καταναλωτής γίνεται σύμμαχος της ποιότητας και θεματοφύλακας της αγοράς.

Για την Ελλάδα, τα συμπεράσματα είναι εύγλωττα. Η χώρα δεν μπορεί να βασίζεται μόνο στον όγκο παραγωγής. Το μέλλον ανήκει στο πιστοποιημένο, διαφανές και βιώσιμο ελαιόλαδο. Η γνώση είναι το πιο πολύτιμο εφόδιο, καθώς δημιουργεί απαιτήσεις και εξαναγκάζει την αγορά να βελτιωθεί.

Το ελαιόλαδο και το βιοντίζελ δεν κινούνται σε αντίθετες τροχιές. Αντίθετα, αποτελούν κομμάτια του ίδιου παζλ μιας γεωργίας που παράγει όχι μόνο τρόφιμα αλλά και ενέργεια. Η Ευρώπη βρίσκεται σε καμπή. Το ερώτημα δεν είναι αν θα αλλάξει, αλλά πώς. Και η απάντηση βρίσκεται στο χωράφι, στο ελαιοτριβείο και στον ενημερωμένο καταναλωτή.

O Αναστάσιος Κατσαϊτης είναι Γευσιγνώστης Ελαιολάδου – Συγγραφέας, Expert στη Βιωσιμότητα της Ελαιοκομίας

