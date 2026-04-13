Ελαμψαν στη λίμνη Γκάρντα οι ιστιοπλόοι του ΙΟΠ

Πολύ καλή παρουσία είχαν στον διεθνή αγώνα Optimist στη λίμνη Γκάρντα της Ιταλίας οι ιστιοπλόοι του ΙΟΠ, Μάριος Ματθαιόπουλος και Ιορδάνης-Παντελεήμων Καρακαπιλίδης.

13 Απρ. 2026 15:34
Pelop News

Με πολύ καλή παρουσία και πολύτιμες εμπειρίες επέστρεψαν από τον αγώνα «44o Lake Garda Meeting Optimist», οι αθλητές του Ιστιοπλοϊκού Ομίλου Πατρών, Μάριος Ματθαιόπουλος και Ιορδάνης-Παντελεήμων Καρακαπιλίδης.

Ο αγώνας πραγματοποιήθηκε το διάστημα 2-5 Απριλίου στη λίμνη Γκάρντα της βόρειας Ιταλίας, με τη συμμετοχή αθλητών και αθλητριών από σχεδόν όλον τον κόσμο (800 συμμετοχές από Τουρκία, Μεγάλη Βρετανία, Ιταλία, Πολωνία, Γερμανία, Καναδάς, Νορβηγία, Ιαπωνία, Σιγκαπούρη, Ελβετία, Βουλγαρία, Λιθουανία, Ισπανία, Λετονία, Πουέρτο Ρίκο, Γαλλία, ΗΠΑ, Κροατία και Δανία), με τους δυο πρωταθλητές του ΙΟΠ να τα πηγαίνουν περίφημα.

Συγκεκριμένα, ο Μάριος Ματθαιόπουλος αγωνίστηκε στη Division A Bronze και κατέλαβε την 7η με 321 βαθμούς, αποδεικνύοντας για μια ακόμη φορά ότι βρίσκεται σε υψηλό επίπεδο.

Παράλληλα, ο Ιορδάνης-Παντελεήμων Καρακαπιλίδης συμμετείχε στη Division A Silver και πήρε την 111η θέση με 822 βαθμούς, ξεδιπλώνοντας τις αρετές του.

Για τους δυο αθλητές και τον ΙΟΠ έπεται συνέχεια με νέες εξορμήσεις!

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:10 Ιράν: Ανατριχιαστικό χιούμορ με τις επικείμενες παγκόσμιες αυξήσεις στα καύσιμα
17:08 Συντάξεις Μαΐου 2026: Το χρονοδιάγραμμα των πληρωμών μετά το Πάσχα
17:04 Μπαίνει στα νέα γραφεία η ΔΕΕΠ Αχαϊας της ΝΔ
16:59 Κατερίνη: Επιχείρηση διάσωσης έξι σκύλων που είχαν πέσει σε ταμιευτήρα άρδευσης ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
16:52 Βουλιαγμένη: Amber Alert για αρπαγή ανήλικου από τον πατέρα του!
16:52 Αργολίδα: Από θαύμα έμειναν ζωντανοί οι επιβαίνοντες στο ΙΧ
16:36 Σουδανοί και Σομαλοί έφτασαν στην Κρήτη με πλαστικό σκάφος που είχε μηχανή
16:32 Πήρε την κάτω βόλτα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στην κατάταξη…
16:11 Πέτερ Μαγιάρ: Ποιος είναι ο πολιτικός που γκρέμισε τον Ορμπαν
16:09 Ηράκλειο: Εικόνες καταστροφής σε χώρο με ενοικιαζόμενα οχήματα
16:03 Πόσο χρόνο αντέχει το ψητό αρνί στο ψυγείο και πόσο στην κατάψυξη
15:57 Ουγγαρία: Ξεσάλωσε στο χορό ο νέος υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Μαγιάρ ΒΙΝΤΕΟ
15:51 Ποιοι Μητροπολίτες έρχονται την Παρασκευή στο Αίγιο για την γιορτή της Παναγίας της Τρυπητής
15:41 Ο Κυριάκος Πιερρακάκης στις συνεδριάσεις της G7 στην Ουάσιγκτον
15:41 Φωτοστιγμές από την άνοδο της Ακαδημίας των Σπορ στην Α2 Εθνική
15:35 «Ουρές» στις εθνικές οδούς στην επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα
15:34 Ελαμψαν στη λίμνη Γκάρντα οι ιστιοπλόοι του ΙΟΠ
15:28 Μαζαράκι Πηνείας: τραυμάτισαν 16χρονη με κροτίδα, στην Ανάσταση, και την έβρισαν κι από πάνω
15:24 Αγρια συμπλοκή το βράδυ του Πάσχα στο Περιστέρι μεταξύ οξύθυμων οδηγών
15:20 Μεσολόγγι: Συνελήφθη ο δράστης που μπήκε σε σπίτι Μ. Παρασκευή και άρπαξε λίρες!
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 11-12/04/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ