ΕΛΑΣ: «Υπηρεσιακά επιβεβλημένες» οι εκτροπές κυκλοφορίας στα αγροτικά μπλόκα – Προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή

Η εκτροπή και η ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση και όχι επιλογή, υπογραμμίζουν πηγές της Ελληνική Αστυνομία, απαντώντας στις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί το τελευταίο διάστημα.

Όπως επισημαίνεται, στο πλαίσιο της θεσμικής αποστολής της για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ΕΛ.ΑΣ. λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού δρόμων, αλλά και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή παρουσία πολιτών επί του οδοστρώματος.

Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη αυτών των μέτρων κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων, αλλά και πεζών στους δρόμους, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας. Οι κίνδυνοι αυτοί υφίστανται ανεξάρτητα από τις προθέσεις ή τις διαβεβαιώσεις οποιουδήποτε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διέλευση οχημάτων υπό τέτοιες συνθήκες ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας χαρακτηρίζεται ως «μονόδρομος» για την πρόληψη κινδύνων και όχι ως αυθαίρετη ή τιμωρητική πρακτική.

Παράλληλα, τονίζεται ότι τα μέτρα δεν αποσκοπούν μόνο στην προστασία οδηγών και επιβατών, αλλά και στην ασφάλεια των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι συχνά κινούνται πεζοί σε οδικούς άξονες ταχείας κυκλοφορίας, που δεν προορίζονται για παραμονή ανθρώπων.

Η Ελληνική Αστυνομία, καταλήγουν οι ίδιες πηγές, λειτουργεί βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι με βάση δηλώσεις καλής πρόθεσης. Με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, δεν δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή, υπογραμμίζοντας ότι η τήρηση των μέτρων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ομαλότητας στους δρόμους.

