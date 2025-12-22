ΕΛΑΣ: «Υπηρεσιακά επιβεβλημένες» οι εκτροπές κυκλοφορίας στα αγροτικά μπλόκα – Προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή

Σαφείς εξηγήσεις για τη ρύθμιση και την εκτροπή της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων δίνει η Ελληνική Αστυνομία, τονίζοντας ότι τα μέτρα λαμβάνονται αποκλειστικά για λόγους οδικής ασφάλειας και προστασίας της ανθρώπινης ζωής, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων των διαμαρτυρόμενων.

ΕΛΑΣ: «Υπηρεσιακά επιβεβλημένες» οι εκτροπές κυκλοφορίας στα αγροτικά μπλόκα – Προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή
22 Δεκ. 2025 14:36
Pelop News

Η εκτροπή και η ρύθμιση της κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων αποτελεί υπηρεσιακή υποχρέωση και όχι επιλογή, υπογραμμίζουν πηγές της Ελληνική Αστυνομία, απαντώντας στις αντιδράσεις που έχουν εκδηλωθεί το τελευταίο διάστημα.

Όπως επισημαίνεται, στο πλαίσιο της θεσμικής αποστολής της για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, η ΕΛ.ΑΣ. λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού δρόμων, αλλά και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή παρουσία πολιτών επί του οδοστρώματος.

Ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη αυτών των μέτρων κρίνεται απολύτως επιβεβλημένη, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων, αλλά και πεζών στους δρόμους, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας. Οι κίνδυνοι αυτοί υφίστανται ανεξάρτητα από τις προθέσεις ή τις διαβεβαιώσεις οποιουδήποτε.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η διέλευση οχημάτων υπό τέτοιες συνθήκες ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας χαρακτηρίζεται ως «μονόδρομος» για την πρόληψη κινδύνων και όχι ως αυθαίρετη ή τιμωρητική πρακτική.

Παράλληλα, τονίζεται ότι τα μέτρα δεν αποσκοπούν μόνο στην προστασία οδηγών και επιβατών, αλλά και στην ασφάλεια των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι συχνά κινούνται πεζοί σε οδικούς άξονες ταχείας κυκλοφορίας, που δεν προορίζονται για παραμονή ανθρώπων.

Η Ελληνική Αστυνομία, καταλήγουν οι ίδιες πηγές, λειτουργεί βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι με βάση δηλώσεις καλής πρόθεσης. Με γνώμονα τη δημόσια ασφάλεια, δεν δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή, υπογραμμίζοντας ότι η τήρηση των μέτρων αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της ομαλότητας στους δρόμους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:48 Στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ στον Χάρη Δούκα για το πάρτι έξω από την εκκλησία
16:40 ΕΕ–Mercosur: Μια συμφωνία που απειλεί να τελειώσει ό,τι απέμεινε από την ελληνική αγροτική παραγωγή
16:32 Έργα αναβάθμισης λιμενικών υποδομών σε Λευκάδα και Σούδα – 26 εκατ. ευρώ το κόστος
16:24 Η ιστορία της Δυτικής Ελλάδας σε Podcast: Πρεμιέρα με τον Γουσταύο Κλάους
16:16 Ιταλία: Πρόστιμο 98 εκατ. ευρώ στην Apple για κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης
16:08 Αττική: Οδηγός παράτησε το όχημά του σε στάση λεωφορείου όταν είδε το μπλόκο
16:00 Πάτρα: Επίκαιρη πάλι η Νομική Σχολή – Τι δήλωσε στην «Π» ο πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Παναγιώτης Μεταξάς
15:51 Ιράν: Το μεγαλύτερο μέρος του εμπλουτισμένου ουρανίου του Ιράν παραμένει στη χώρα
15:42 Ηλεία – Καταγγελίες για άτυπο καταφύγιο ζώων σε χωριό: Σκύλοι δεμένοι χωρίς νερό και τροφή
15:34 Ουκρανία: Νέα ρωσικά πλήγματα στην Οδησσό, ζημιές σε ενεργειακές εγκαταστάσεις και λιμάνια
15:26 Γίνεται πράξη το Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας: Το νέο χρηματοδοτικό πλαίσιο με αρχική δημοσία δαπάνη 160 εκατ. ευρώ
15:18 Κοινή ανακοίνωση από NBA και FIBA: «Είμαστε έτοιμοι να συζητήσουμε με υποψήφιες ομάδες»
15:10 Καλλιπάτειρες: Εργο με ισχυρό κοινωνικό πρόσημο – Απολογισμός και πρόσκληση ΦΩΤΟ
15:00 Αίγιο: Δόθηκαν εξηγήσεις για το Πάρκο Χριστουγέννων – Διευκρινίσεις από τον Ν. Καραΐσκο στον Χρ. Γούτο
15:00 Μήνυμα διαλόγου και ειρήνης από τη Ραμάλα: Η Ελλάδα επαναβεβαιώνει τη στήριξή της στη λύση των δύο κρατών
14:55 Δωρεά ζωής στο Ηράκλειο: Οικογένεια 77χρονης προσέφερε τους κερατοειδείς της μετά τον εγκεφαλικό της θάνατο
14:52 Εξαρθρώθηκε κύκλωμα μαστροπείας σε Καλαμάτα και Τρίπολη – Παράνομα κέρδη 200.000 ευρώ ΦΩΤΟ
14:45 Ο δήμαρχος Κώστας Πελετίδης στα ιδρύματα και το Καραμανδάνειο για ανταλλαγή ευχών
14:41 Ανασχηματισμός στη διοικητική πυραμίδα: Νέοι Γενικοί Γραμματείς σε κρίσιμα υπουργεία
14:36 ΕΛΑΣ: «Υπηρεσιακά επιβεβλημένες» οι εκτροπές κυκλοφορίας στα αγροτικά μπλόκα – Προτεραιότητα η ανθρώπινη ζωή
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/12/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ