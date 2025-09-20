«Ελάτε να κάνετε καμία βουτιά και αφήστε τις…», τα κέφια και η ατάκα Μαζωνάκη

Μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους την επίσκεψή του σε παραλία και ευχήθηκε «καλό σαββατοκύριακο»

«Ελάτε να κάνετε καμία βουτιά και αφήστε τις...», τα κέφια και η ατάκα Μαζωνάκη
20 Σεπ. 2025 19:37
Pelop News

Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους την επίσκεψή του σε παραλία και ευχήθηκε «καλό σαββατοκύριακο».

«Μιλάμε για τον πιο τρυφερό πατέρα του κόσμου» συγκίνηση από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση

Σε Instagram Story ο τραγουδιστής λέει: «Εγώ λέω να ‘ρθειτε να κάνετε καμιά βουτιά κι αφήστε τις μ… Hello! Καλό σαββατοκύριακο παιδιά».

Ο Γιώργος Μαζωνάκης θα συμμετέχει και στον νέο κύκλο του The Voice. Σε πλάνα που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας από τα γυρίσματα, εν μέσω της δικαστικής διαμάχης του με την οικογένειά του για τον εγκλεισμό του στο Δρομοκαΐτειο τον περασμένο Αύγουστο, ο γνωστός τραγουδιστής φάνηκε ευδιάθετος, φορώντας λευκό πουκάμισο και παντελόνι ίδιου χρώματος.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης δεν σταμάτησε να συνομιλεί τόσο με τους υπόλοιπους coaches, τον Χρήστο Μάστορα, την Έλενα Παπαρίζου και τον Πάνο Μουζουράκη, όσο και με τον παρουσιαστή του τηλεοπτικού μουσικού διαγωνισμού, Γιώργο Καπουτζίδη, ενώ κατά τη διάρκεια της οντισιόν ενός υποψηφίου, τραγούδησε ένα κομμάτι, αποσπώντας το χειροκρότημα του κοινού.
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20-21/09/2025
