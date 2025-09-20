«Μιλάμε για τον πιο τρυφερό πατέρα του κόσμου» συγκίνηση από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση

Αποκάλυψε ότι στα πρώτα του βήματα δεν του δινόταν η ευκαιρία να τραγουδήσει, αφού κάποιοι θεωρούσαν ότι δεν είχε καλή φωνή

«Μιλάμε για τον πιο τρυφερό πατέρα του κόσμου» συγκίνηση από τον Γρηγόρη Μπιθικώτση
20 Σεπ. 2025 16:38
Ο γιος του Γρηγόρη Μπιθικώτση χαρακτήρισε τον πατέρα του πολύ τρυφερό πατέρα. Όπως εξήγησε, παρά τις πολλές υποχρεώσεις που είχε ο σπουδαίος ερμηνευτής, φρόντιζε να ικανοποιεί τις επιθυμίες του γιου του.

Ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης θυμήθηκε επίσης τις στιγμές που περνούσαν μαζί τα ξημερώματα τραγουδώντας. Αυτές ήταν και οι αγαπημένες του, τόνισε.

«Μιλάμε για τον πιο τρυφερό πατέρα του κόσμου. Όταν μου ήμουν πιτσιρικάς δεν μου χάλαγε χατίρι και ας ήταν ξενυχτισμένος από τις πολλές υποχρεώσεις που είχε. Αυτό που θυμάμαι είναι ότι και στο σπίτι να μην ήμουν, με έπαιρνε στις τρεις το πρωί να μιλήσουμε. Οι αγαπημένες μας στιγμές ήταν τέσσερις-πέντε το πρωί που γύρναγα, όταν μέναμε ακόμα μαζί, έπαιρνε το μπουζούκικαι τραγουδούσαμε. Είμαι τόσο περήφανος που κουβαλάω το όνομά του», είπε στην εκπομπή «Καλημέρα Είπαμε;», το πρωί της 20ής Σεπτεμβρίου.

Μιλώντας για την καλλιτεχνική πορεία του πατέρα του, ο Γρηγόρης Μπιθικώτσης αποκάλυψε ότι στα πρώτα του βήματα δεν του δινόταν η ευκαιρία να τραγουδήσει, αφού κάποιοι θεωρούσαν ότι δεν είχε καλή φωνή. «Στην αρχή τον πατερούλη μου δεν τον αφήναν να τραγουδήσει, του έλεγαν ότι γκαρίζει. Έπαιζε μπουζούκι και έδινε τα τραγούδια του σε άλλους τραγουδιστές. Ήταν ένας εξαιρετικός συνθέτης με πολύ μεγάλες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Κι όπως είχε πει ο Μίκης Θεοδωράκης ότι ο τραγουδιστής Μπιθικώτσης επισκίασε τον συνθέτη Μπιθικώτση», σημείωσε.
