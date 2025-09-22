Ελεύθερη η 62χρονη από τη Βοιωτία: Νέα στοιχεία για τον συνεργό στη μακάβρια υπόθεση

Η 62χρονη που κατηγορείται ότι έθαψε τη μητέρα της σε στάβλο για να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της, αφέθηκε ελεύθερη, ενώ οι αρχές εξετάζουν νέα στοιχεία που αφορούν τον φερόμενο συνεργό της.

22 Σεπ. 2025 14:49
Pelop News

Ελεύθερη αφέθηκε η 62χρονη γυναίκα από το Κλειδί Βοιωτίας, η οποία κρατούνταν στο Αστυνομικό Τμήμα Θηβών, κατηγορούμενη ότι απέκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψε σε στάβλο δίπλα στο σπίτι της, ώστε να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη και τα επιδόματά της.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η γυναίκα, όσο βρισκόταν υπό κράτηση, ζητούσε επίμονα να ενημερωθεί για το πώς την παρουσιάζουν τα μέσα ενημέρωσης, καθώς φέρεται να άκουσε το όνομά της σε τηλεοπτικό δελτίο μέσα στο τμήμα.

Βοιωτία: Η διευθύντρια των ΚΕΠ που έθαψε τη μητέρα της – Τρία μυστήρια πίσω από την ανατριχιαστική υπόθεση

Παράλληλα, νέες πληροφορίες κάνουν λόγο για κατάθεση που έδωσε, στην οποία αποκάλυψε το μικρό όνομα του συνεργού της. «Ο Γ. με βοήθησε να τη θάψω, γιατί είχα οικονομικά προβλήματα», φέρεται να είπε στους αστυνομικούς, δίνοντας έναν ακόμη κρίκο στην αλυσίδα του μυστηρίου που περιβάλλει την υπόθεση.

Η ίδια, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, έχει ζητήσει να έρθει σε επαφή με τον δικηγόρο της, αλλά και με τον γιο της που διαμένει στην Κρήτη. Το πρωί της Δευτέρας οδηγήθηκε στο αυτόφωρο και το μεσημέρι αφέθηκε ελεύθερη, ενώ οι έρευνες των αρχών για τις ακριβείς συνθήκες θανάτου της ηλικιωμένης και τον ρόλο του συνεργού της συνεχίζονται.
