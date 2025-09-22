Βοιωτία: Η διευθύντρια των ΚΕΠ που έθαψε τη μητέρα της – Τρία μυστήρια πίσω από την ανατριχιαστική υπόθεση

Σοκ προκαλεί στη Βοιωτία η υπόθεση με την 62χρονη από τα Λιόφυτα, διευθύντρια πέντε ΚΕΠ, η οποία ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της και το επίδομα αναπηρίας.

Από το περασμένο Σάββατο (20.9.2025), όταν η γυναίκα αποκάλυψε στους αστυνομικούς της Τανάγρας την πράξη της και υπέδειξε το σημείο στο οποίο είχε θάψει τον σκελετό της 91χρονης μητέρας της, η ΕΛ.ΑΣ. καλείται να απαντήσει σε τρία καίρια ερωτήματα που περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την υπόθεση.

Στην κατάθεσή της, η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι η μητέρα της πέθανε το καλοκαίρι του 2023 από παθολογικά αίτια και ότι, λόγω οικονομικών δυσκολιών, αποφάσισε να αποκρύψει τον θάνατο. Όπως είπε, με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού άνδρα με το όνομα «Γιάννης» μετέφεραν το άψυχο σώμα σε στάβλο δίπλα στο σπίτι και το έθαψαν. Ωστόσο, ο μυστηριώδης «Γιάννης» έχει εξαφανιστεί, χωρίς να υπάρχουν σαφή στοιχεία για την ταυτότητά του, γεγονός που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα.

Το δεύτερο «κλειδί» αφορά τον ακριβή χρόνο θανάτου. Γείτονες και συγγενείς δηλώνουν ότι είχαν να δουν τη μητέρα της 62χρονης τουλάχιστον πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι αμφιβολίες για την πραγματική ημερομηνία θανάτου. Ακόμη και ο γιος της κατηγορούμενης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε να δει τη γιαγιά του από το 2020.

Τρίτο μυστήριο αποτελεί μια συνάντηση το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν από τη σύλληψη. Γειτόνισσα κατέθεσε ότι είδε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, άγνωστο στο χωριό, να παραμένει για ώρες έξω από το σπίτι της 62χρονης. Μάλιστα, φέρεται να υπήρξε διαπραγμάτευση χρημάτων μεταξύ της γυναίκας και του οδηγού του, με το ποσό των 1.500 ευρώ να αναφέρεται ως «προσφορά», χωρίς ωστόσο να καταλήξουν σε συμφωνία.

Όλα αυτά συνθέτουν μια υπόθεση με πολλές σκοτεινές πτυχές, τις οποίες προσπαθούν να φωτίσουν οι αστυνομικές αρχές. Η 62χρονη κατηγορείται για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη», ενώ οι ιατροδικαστικές εξετάσεις του σκελετού θα κρίνουν αν πίσω από την ανατριχιαστική υπόθεση κρύβεται ακόμη και εγκληματική ενέργεια.

