Βοιωτία: Η διευθύντρια των ΚΕΠ που έθαψε τη μητέρα της – Τρία μυστήρια πίσω από την ανατριχιαστική υπόθεση

Η αποκάλυψη πως 62χρονη έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της για να καρπώνεται σύνταξη και επιδόματα συγκλονίζει τη Βοιωτία. Οι αστυνομικοί που ανέλαβαν την υπόθεση μιλούν για τρία «κλειδιά» που παραμένουν άλυτα και ρίχνουν βαριά σκιά στο μακάβριο μυστικό.

Βοιωτία: Η διευθύντρια των ΚΕΠ που έθαψε τη μητέρα της – Τρία μυστήρια πίσω από την ανατριχιαστική υπόθεση
22 Σεπ. 2025 14:17
Pelop News

Σοκ προκαλεί στη Βοιωτία η υπόθεση με την 62χρονη από τα Λιόφυτα, διευθύντρια πέντε ΚΕΠ, η οποία ομολόγησε ότι έθαψε τη μητέρα της προκειμένου να συνεχίσει να εισπράττει τη σύνταξή της και το επίδομα αναπηρίας.

Από το περασμένο Σάββατο (20.9.2025), όταν η γυναίκα αποκάλυψε στους αστυνομικούς της Τανάγρας την πράξη της και υπέδειξε το σημείο στο οποίο είχε θάψει τον σκελετό της 91χρονης μητέρας της, η ΕΛ.ΑΣ. καλείται να απαντήσει σε τρία καίρια ερωτήματα που περιπλέκουν ακόμα περισσότερο την υπόθεση.

Στην κατάθεσή της, η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε ότι η μητέρα της πέθανε το καλοκαίρι του 2023 από παθολογικά αίτια και ότι, λόγω οικονομικών δυσκολιών, αποφάσισε να αποκρύψει τον θάνατο. Όπως είπε, με τη βοήθεια ενός αλλοδαπού άνδρα με το όνομα «Γιάννης» μετέφεραν το άψυχο σώμα σε στάβλο δίπλα στο σπίτι και το έθαψαν. Ωστόσο, ο μυστηριώδης «Γιάννης» έχει εξαφανιστεί, χωρίς να υπάρχουν σαφή στοιχεία για την ταυτότητά του, γεγονός που αφήνει ανοιχτά ερωτήματα.

Το δεύτερο «κλειδί» αφορά τον ακριβή χρόνο θανάτου. Γείτονες και συγγενείς δηλώνουν ότι είχαν να δουν τη μητέρα της 62χρονης τουλάχιστον πέντε χρόνια, με αποτέλεσμα να ενισχύονται οι αμφιβολίες για την πραγματική ημερομηνία θανάτου. Ακόμη και ο γιος της κατηγορούμενης φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι είχε να δει τη γιαγιά του από το 2020.

Τρίτο μυστήριο αποτελεί μια συνάντηση το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν από τη σύλληψη. Γειτόνισσα κατέθεσε ότι είδε ένα αγροτικό αυτοκίνητο, άγνωστο στο χωριό, να παραμένει για ώρες έξω από το σπίτι της 62χρονης. Μάλιστα, φέρεται να υπήρξε διαπραγμάτευση χρημάτων μεταξύ της γυναίκας και του οδηγού του, με το ποσό των 1.500 ευρώ να αναφέρεται ως «προσφορά», χωρίς ωστόσο να καταλήξουν σε συμφωνία.

Όλα αυτά συνθέτουν μια υπόθεση με πολλές σκοτεινές πτυχές, τις οποίες προσπαθούν να φωτίσουν οι αστυνομικές αρχές. Η 62χρονη κατηγορείται για «μη ανακοίνωση ανεύρεσης νεκρού», «ψευδή κατάθεση», «ανθρωποκτονία από αμέλεια» και «απάτη», ενώ οι ιατροδικαστικές εξετάσεις του σκελετού θα κρίνουν αν πίσω από την ανατριχιαστική υπόθεση κρύβεται ακόμη και εγκληματική ενέργεια.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
17:30 Ανατολική Αιγιάλεια – Γιώργος Σακελλαρόπουλος: «Ενας Αύγουστος δεν μας σώζει…»
17:26 Αποκάλυψη: Τη σκότωσε γιατί του έκανε διπλή παρατήρηση για την καθαριότητα!
17:12 Πυρκαγιά στην Ασπροπουλιά Καλαμάτας
17:03 Η μαρίνα της Πάτρας σε τέλμα: Αδειοδότηση σε εκκρεμότητα, έργα σε καθυστέρηση, νέες καταγγελίες
16:55 Η απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι και το τείχος σιωπής
16:54 Ιταλία: Σαρωτικές πλημμύρες σε Μιλάνο και Τορίνο από υπερχειλίσεις χειμάρρων ΒΙΝΤΕΟ
16:46 Συνελήφθη 36χρονος που κατηγορείται ότι παρενόχλησε ανήλικους την ώρα που έπαιζαν σε σχολείο στη Θεσσαλονίκη
16:38 Τουρισμός: Αυξήθηκαν κατά 12,5% τα έσοδα στο επτάμηνο 2025
16:30 Σοκαριστικό βίντεο από τον ξυλοδαρμό 15χρονου στην Πάτρα – Ελεύθεροι οι τρεις δράστες
16:19 Κυβερνητική σύσκεψη υπό τον Χατζηδάκη για τη βελτίωση ανταγωνιστικότητας της βιομηχανίας
16:01 Καλοπιάσματα από τον Πούτιν στον Τραμπ για τα πυρηνικά – Τι δήλωσε
15:51 Τέμπη – Υπόθεση Ρούτσι: Αναρμόδιος δηλώνει ο Άρειος Πάγος για την εκταφή νεκρών
15:32 Όταν η βία των νέων αγγίζει όλη την κοινωνία
15:24 Έρχεται το Olympia Forum VI 7-9 Οκτωβρίου στην Αρχαία Ολυμπία
15:16 Επίθεση του σπιράλ στη δημοτική Αρχή: «Διοικητικά ακέφαλο το Πατρινό Καρναβάλι»
15:08 Η Lidl λανσάρει τη διεθνή καμπάνια «Lidl. Γιατί αξίζει.» με ξεκάθαρο μήνυμα προς τους ανθρώπους
14:59 Νέα αναβολή στη δίκη του καρδιοχειρουργού για «φακελάκι» – Επικαλέστηκε και πάλι λόγους υγείας
14:58 Αναβολή για τον Μάρτιο του 2026 στη δίκη των 105 κατηγορουμένων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
14:55 Πάτρα: Σφοδρές αντιδράσεις εργαζομένων για το επικείμενο κλείσιμο της Κλινικής Λοιμώξεων στο «Άγιος Ανδρέας»
14:51 Το Welcome to UP 2025 ανεβαίνει στη Γέφυρα, πάει στο Αρχαιολογικό Μουσείο και ξεναγείται σε Αchaia Clauss
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22/09/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ