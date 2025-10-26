Ελευθεριάδης: «Πετύχαμε μεγάλη νίκη»

Ελευθεριάδης: «Πετύχαμε μεγάλη νίκη»
26 Οκτ. 2025 15:30
Pelop News

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο τεχνικός του Απόλλωνα Γιάννης Ελευθεριάδης, τόνισε: «Παίξαμε με μια ομάδα που θα είναι σίγουρα στα πλει-οφς και την τετράδα και θα συναντηθούμε ξανά, για αυτό θεωρώ ότι είναι μεγάλη νίκη.

Ελέγξαμε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο , όμως στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε κακό ξεκίνημα, κάναμε λάθη, η άμυνα μας έδωσε μπόνους, μεγάλη νίκη γιατί υπήρξαν διακοπές, και η ομάδα χρειάστηκε να μπαίνει ζεστή, αλλά αυτός είναι ο Απόλλωνας και αυτό πρεσβεύει. Θα δούμε τι έχει συμβεί με τον Ανέστη  που χτύπησε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον εθνικό Λειβαδιάς και τον προπονητή του για την δουλειά που έχει κάνει».

Ρωτήθηκε στη συνέχεια τι συνέβη με την εισβολή φιλάθλου στο γήπεδο και απάντησε: «Είδαμε έναν φίλαθλο να μπαίνει στο γήπεδο, αλλά δεν ξέρω πρόσωπα και ονόματα. Σίγουρα κακώς μπήκε ο φίλαθλος στο γήπεδο, δεν πρέπει να συμβαίνει».
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:40 Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας συμμετείχε στο «Pink the city» ΦΩΤΟ
16:30 Αγρίνιο: Βγήκε «οφ» ο αξονικός στο Νοσοκομείο
16:23 ΕΟ Ιτέας-Αντιρρίου: Ενας 21χρονος νεκρός και ένας 37χρονος σοβαρά τραυματισμένος
16:20 Οικογενειακή» βραδιά για την ΑΕ Ροϊτίκων
16:13 Καλαμπάκα: Στη σκιά των βράχων
16:04 Στη Ναύπακτο ο Σπύρος Σκιαδαρέσης
15:59 Δείτε τι έφαγε για μεσημέρι ο Φωκίων Ζαϊμης!
15:54 Αμφιλοχία: Πέθανε πολύ γνωστή πολιτικός μηχανικός…
15:44 Rising Stars: Ο Προμηθέας έχασε από τον Παναθηναϊκό
15:38 Μέτρα από τον Δήμο Ανδραβίδας-Κυλλήνης για την έξαρση της ευλογιάς προβάτων ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ
15:30 Ελευθεριάδης: «Πετύχαμε μεγάλη νίκη»
15:21 Εγκαίνια πρόσοψης Πεντάγωνου: Οργιο φημών για το αν θα παραστούν Καραμανλής, Σαμαράς
15:10 Ρωσία: «Λάθος να λέμε για ακύρωση της συνάντηση Πούτιν-Τραμπ»
15:00 Η μπηχτή Νετανιάχου για τις διεθνείς δυνάμεις και το Ισραήλ
14:51 ΠΑΣΟΚ: «Ο πρωθυπουργός με θράσος υποδύεται τον “ήρωα της διαφάνειας”»
14:42 ΟΠΕΚΕΠΕ: Πολύ σκληρή δήλωση Βελόπουλου για Μητσοτάκη
14:36 Βραζιλία: Δολοφόνησαν εν ψυχρώ 18χρονο Έλληνα
14:23 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαϊας: Και ο Σταύρος Γεράνιος με Αντώνη Κουνάβη
14:11 Ρωσία: Φόβος και τρόμος η «φτερωτή καταιγίδα», το νέο υπερόπλο
14:00 Πάτρα: Τα παιδιά έστειλαν μήνυμα, εκδήλωση για την πρόληψη του Καρκίνου του Μαστού ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 25/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ