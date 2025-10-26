Ελευθεριάδης: «Πετύχαμε μεγάλη νίκη»

Κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, ο τεχνικός του Απόλλωνα Γιάννης Ελευθεριάδης, τόνισε: «Παίξαμε με μια ομάδα που θα είναι σίγουρα στα πλει-οφς και την τετράδα και θα συναντηθούμε ξανά, για αυτό θεωρώ ότι είναι μεγάλη νίκη.

Ελέγξαμε το παιχνίδι στο πρώτο ημίχρονο , όμως στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε κακό ξεκίνημα, κάναμε λάθη, η άμυνα μας έδωσε μπόνους, μεγάλη νίκη γιατί υπήρξαν διακοπές, και η ομάδα χρειάστηκε να μπαίνει ζεστή, αλλά αυτός είναι ο Απόλλωνας και αυτό πρεσβεύει. Θα δούμε τι έχει συμβεί με τον Ανέστη που χτύπησε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στον εθνικό Λειβαδιάς και τον προπονητή του για την δουλειά που έχει κάνει».

Ρωτήθηκε στη συνέχεια τι συνέβη με την εισβολή φιλάθλου στο γήπεδο και απάντησε: «Είδαμε έναν φίλαθλο να μπαίνει στο γήπεδο, αλλά δεν ξέρω πρόσωπα και ονόματα. Σίγουρα κακώς μπήκε ο φίλαθλος στο γήπεδο, δεν πρέπει να συμβαίνει».

