Ελευθεριάδης: «Στη Κέρκυρα έπαιξε ρόλο η εμπειρία μας»

Ελευθεριάδης: «Στη Κέρκυρα έπαιξε ρόλο η εμπειρία μας»
20 Οκτ. 2025 12:39
Pelop News

Ικανοποιημένος έμεινε για το τελικό αποτέλεσμα ο τεχνικός του Απόλλωνα Γιάννης Ελευθεριάδης ο οποίος στις δηλώσεις του στάθηκε και το κεφάλαιο της εμπειρίας που έδειξαν οι παίκτες του.
Ο Πατρινός τεχνικός: «Ηταν ένα παιχνίδι που παρουσιαστήκαμε όλοι μαζί, όμως είχαμε στην αρχή είχαμε κάποια θέματα συνοχής αλλά στη πορεία ήμασταν καλύτεροι. Είχαμε τον έλεγχο του αγώνα και πήραμε προβάδισμα μετά τα πρώτα λεπτά, όμως κάποια λάθη συγκέντρωσης έφερε τον αντίπαλο στους 5 πόντους, όμως εκεί έδειξαν την εμπειρία τους ορισμένα παιδιά, καταφέραμε να πάρουμε τον αγώνα και τους αξίζει μπράβο. Ηταν μια εκτός έδρας νίκη και προχωράμε παρακάτω».
ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ
Πάντως, από σήμερα η πατρινή ομάδα κοιτάζει την επομένη μέρα και αυτή είναι ο αγώνας του Σαββάτου στο κλειστό της Περιβόλας με αντίπαλο τον Εθνικό Λειβαδιάς.
Η ομάδα της Λειβαδιάς έχει αρκετούς έμπειρους παίκτες στο ρόστερ της και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή ώστε να έρθει το θετικό αποτέλεσμα.
Άλλωστε η ομάδα της Βοιωτίας όπως και πέρσι, έτσι και φέτος είναι από αυτές που αναμένεται αν διεκδικήσουν την είσοδο τους στα Play-offs με στόχο να διεκδικήσουν την άνοδο.
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
13:45 Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τις παθήσεις του ώμου και πώς να τις προλάβετε
13:40 Διπλό το κακό για τον ΝΟΠ, με απουσίες κόντρα σε Πανιώνιο
13:37 Η Grid Telecom μεταμορφώνει την Κρήτη σε διεθνή ψηφιακό κόσμο
13:32 Ενημέρωση, συμμόρφωση και γνώση: Το Επιμελητήριο Αχαΐας «διάβασε» το ΓΕΜΗ στους επαγγελματίες
13:28 Σαν σκηνή από ταινία: Σε 4 λεπτά άδειασαν το Λούβρο – Υποψίες για ξένη ανάμειξη και κυβερνητική αποτυχία
13:25 ΚΟΔΗΠ: «Μεροληπτική πριμοδότηση των ιδιωτικών σταθμών – Ζητούμε ίση μεταχείριση για τα παιδιά και τις δημοτικές δομές»
13:21 Παρέμβαση του Εργατικού Κέντρου Πάτρας για τους μετανάστες εργάτες γης σε Δυτική Αχαΐα και Βόρεια Ηλεία
13:17 Χάος στη Δραπετσώνα: Τρόλεϊ συγκρούστηκε με κολώνα έπειτα από επεισόδιο εν κινήσει
13:14 Άνοιξε η δίκη για τις παρατυπίες στον ΟΠΕΚΕΠΕ: Μαρτυρία-κλειδί για «τεχνητή δημιουργία δικαιωμάτων»
13:14 Μαλέσκου: «Ως εργαζόμενη μητέρα πρέπει να είμαι πιο συνεπής στο παιδί μου»
13:02 Παύλος Μαρινάκης: «Ο νόμος για το Μνημείο του Συντάγματος δεν εφαρμόζεται α λα καρτ»
12:59 Τηλεφωνική επικοινωνία Μακρόν-Ζελένσκι-Τι συζήτησαν
12:58 Έφυγε από τη ζωή ο ηθοποιός Κοσμάς Φοντούκης: Το ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας τον αποχαιρετά με συγκίνηση
12:54 Επανεκλογή Καλογερόπουλου στον ΙΟΠ-Δείτε όλο το νέο ΔΣ
12:51 Από το παρελθόν στο μέλλον: Επετειακή εκδήλωση και νέα αρχή για το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Πατρών ΦΩΤΟ
12:46 Γάλλια: Τέσσερις νεκροί από φωτιά σε κτίριο της Λυών ΒΙΝΤΕΟ
12:41 Στο Λουξεμβούργο οι ΥΠΕΞ της ΕΕ για Γάζα και Ουκρανία – Παρών ο Γεραπετρίτης: «Η Ελλάδα έτοιμη να συμβάλει στην ειρήνη»
12:39 Ελευθεριάδης: «Στη Κέρκυρα έπαιξε ρόλο η εμπειρία μας»
12:36 Διπρόσωπος ο καιρός: Καταιγίδες μέχρι την Πέμπτη, καλοκαιράκι από την Παρασκευή
12:30 Πάτρα: Δεν έβρεξε, κι όμως πλημμύρισε η Ακρωτηρίου – Ζημιές σε σωληνώσεις από έργα ΦΩΤΟ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20/10/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ