Ελευθεριάδης: «Στη Κέρκυρα έπαιξε ρόλο η εμπειρία μας»

Ικανοποιημένος έμεινε για το τελικό αποτέλεσμα ο τεχνικός του Απόλλωνα Γιάννης Ελευθεριάδης ο οποίος στις δηλώσεις του στάθηκε και το κεφάλαιο της εμπειρίας που έδειξαν οι παίκτες του.

Ο Πατρινός τεχνικός: «Ηταν ένα παιχνίδι που παρουσιαστήκαμε όλοι μαζί, όμως είχαμε στην αρχή είχαμε κάποια θέματα συνοχής αλλά στη πορεία ήμασταν καλύτεροι. Είχαμε τον έλεγχο του αγώνα και πήραμε προβάδισμα μετά τα πρώτα λεπτά, όμως κάποια λάθη συγκέντρωσης έφερε τον αντίπαλο στους 5 πόντους, όμως εκεί έδειξαν την εμπειρία τους ορισμένα παιδιά, καταφέραμε να πάρουμε τον αγώνα και τους αξίζει μπράβο. Ηταν μια εκτός έδρας νίκη και προχωράμε παρακάτω».

ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ

Πάντως, από σήμερα η πατρινή ομάδα κοιτάζει την επομένη μέρα και αυτή είναι ο αγώνας του Σαββάτου στο κλειστό της Περιβόλας με αντίπαλο τον Εθνικό Λειβαδιάς.

Η ομάδα της Λειβαδιάς έχει αρκετούς έμπειρους παίκτες στο ρόστερ της και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή ώστε να έρθει το θετικό αποτέλεσμα.

Άλλωστε η ομάδα της Βοιωτίας όπως και πέρσι, έτσι και φέτος είναι από αυτές που αναμένεται αν διεκδικήσουν την είσοδο τους στα Play-offs με στόχο να διεκδικήσουν την άνοδο.

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



