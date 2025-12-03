Ελεύθεροι αφέθηκαν οι Μογκερίνι και Σανίνο, συνεχίζεται η έρευνα στην ΕΕ για ενδεχόμενη απάτη

«Οι κατηγορίες αφορούν απάτη σε δημόσιες συμβάσεις και διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου»

03 Δεκ. 2025 10:42
Pelop News

Φεντερίκα Μογκερίνι και Στέφανο Σανίνο αφέθηκαν ελεύθεροι με τις αρχές να κρίνουν ότι δεν συντρέχει κίνδυνος διαφυγής, ενώ η έρευνα για ενδεχόμενη απάτη στους διαγωνισμούς της ΕΕ συνεχίζεται. Οι δύο αξιωματούχοι είχαν συλληφθεί από τη βελγική αστυνομία την Τρίτη στο πλαίσιο έρευνας για απάτη.

Το μέγεθος της ζημιάς για την ΕΕ με το (νέο) σκάνδαλο Μογκερίνι και τα καρφιά της Ζαχάροβα

Η πρώην επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Φεντερίκα Μογκερίνι και ο πρώην γενικός γραμματέας της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης Στέφανο Σανίνο αφέθηκαν ελεύθεροι από την κράτηση, αφού κρατήθηκαν για ανάκριση σε σχέση με έρευνα για απάτη, όπως ανακοίνωσε την Τετάρτη το ευρωπαϊκό γραφείο του δημόσιου κατήγορου.

Η Μογκερίνι, πρύτανης του Κολλεγίου της Ευρώπης, ο Σανίνο και ένα μέλος του προσωπικού του Κολλεγίου συνελήφθησαν την Τρίτη στο πλαίσιο έρευνας για το κατά πόσο ο δημόσιος διαγωνισμός που προκήρυξε η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (EEAS) το 2021-22, με στόχο την επιλογή ακαδημαϊκού ιδρύματος για τη φιλοξενία της Ευρωπαϊκής Διπλωματικής Ακαδημίας, είχε «στηθεί» υπέρ του Κολλεγίου της Ευρώπης.

«Οι κατηγορίες αφορούν απάτη σε δημόσιες συμβάσεις και διαφθορά, σύγκρουση συμφερόντων και παραβίαση επαγγελματικού απορρήτου. Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς δεν θεωρούνται κίνδυνος διαφυγής», αναφέρει η ανακοίνωση του εισαγγελέα.

Οι κατηγορίες δεν έχουν αποδειχθεί, και η Μογκερίνι, ο Σανίνο και το τρίτο άτομο που συνελήφθη τεκμαίρονται αθώοι μέχρι να κριθούν ένοχοι από δικαστήριο.

