Ελεύθερος με όρους ο 17χρονος των Ζαρουχλεΐκων: «Το μαχαίρι το είχε από φόβο» – Οι ανήλικοι διέψευσαν ότι υπήρχαν οπαδικά κίνητρα

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε, έπειτα από την απολογία του ενώπιον ανακριτή και εισαγγελέα Πατρών, ο 17χρονος που κατηγορείται για τον τραυματισμό συνομηλίκου του με αιχμηρό αντικείμενο. Το αιματηρό περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Δευτέρας στην περιοχή των Ζαρουχλεΐκων, προκαλώντας έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Ο συνήγορος του ανήλικου, Γιώργος Κουκούλης, σε δήλωσή του ανέφερε: «Ο 17χρονος επιστρέφει στην οικογένειά του. Η υπόθεση αυτή αποτέλεσε μια περιπέτεια για τον ίδιο και τους γονείς του, με αίσιο τέλος. Είναι ανάγκη να τονίσουμε ότι όλες οι οικογένειες πρέπει να αποφεύγουν τους κινδύνους που ελλοχεύουν για τα παιδιά. Ο 17χρονος το μαχαίρι δεν το είχε μαζί του για ανθρωποκτόνο πρόθεση. Το είχε γιατί παλιότερα είχε δεχθεί απειλές από άλλους και ο ίδιος φοβόταν. Οταν είδε να του επιτίθενται τα άλλα παιδιά, το έβγαλε για να τα φοβίσει και όχι για να τα χτυπήσει».

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, τρεις νεαροί συναντήθηκαν τυχαία σε δρόμο της συνοικίας, όπου βρέθηκε και το θύμα μαζί με έναν φίλο του. Οι δύο πλευρές αντάλλαξαν αρχικά λεκτικές ύβρεις, όμως η ένταση δεν άργησε να κλιμακωθεί. Μέσα σε λίγα λεπτά, ο καβγάς πήρε βίαιη τροπή. Ο 17χρονος, που χθες απολογήθηκε, φέρεται να έβγαλε αιχμηρό αντικείμενο και να τραυμάτισε τον συνομήλικό του στον λαιμό.

Ο τραυματισμένος νεαρός, αιμόφυρτος αλλά σε σχετικά καλή κατάσταση, μαζί με τον φίλο του, κατέφυγε σε κοντινό φαρμακείο ζητώντας βοήθεια. Ο φαρμακοποιός, που βρέθηκε μπροστά στο περιστατικό, περιέγραψε στιγμές έντασης και πανικού: «Το παιδί ήταν με αίματα, έτρεχε αίμα από τον λαιμό του και ήταν τρομαγμένα. Μόλις μας ζήτησαν βοήθεια, τα κατευθύναμε στο πρώην ΙΚΑ του νότιου τομέα, ακριβώς απέναντι, για να τον δουν άμεσα γιατροί».

Η Αστυνομία έφτασε λίγα λεπτά αργότερα στο σημείο, συνέλεξε καταθέσεις και προχώρησε στις συλλήψεις των εμπλεκομένων. Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, τόσο ο 17χρονος που κρατούνταν όσο και οι δύο φίλοι του, οι οποίοι κατηγορούνταν για συμμετοχή σε επεισόδιο με χαρακτηριστικά οπαδικής βίας, αφέθηκαν ελεύθεροι.

Κατά τις απολογίες τους, οι ανήλικοι υποστήριξαν ότι η συμπλοκή δεν είχε καμία σχέση με οπαδικά κίνητρα, όπως αρχικά είχε διαρρεύσει. Οπως ανέφεραν, η αντιπαράθεση προέκυψε για προσωπικούς λόγους, χωρίς σύνδεση με αντιπαλότητες ομάδων.

Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή, ενώ οι Αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση των συνθηκών του επεισοδίου, προκειμένου να διαπιστωθεί τι προηγήθηκε και ποιοι είχαν την πρωτοβουλία της επίθεσης.

