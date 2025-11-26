Ελεύθερος υπό περιορισμό 63χρονος Πατρινός επιχειρηματίας για ναρκωτικά, «άλλοθι» από τον γιο του ΦΩΤΟ

Ελεύθερος μετά την χθεσινή του απολογία Τρίτη 25/11/2025, στην Ανακρίτρια, με την υποχρεώση της εμφάνισης δυο φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την καταβολή χρηματικής εγγύησης 5.000 ευρώ, αφέθηκε 0 63χρονος επιχειρηματίας που κατηγορείται για υπόθεση ναρκωτικών.

Σε αποθήκη του οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας, βρήκαν και κατέσχεσαν 12 κιλά και 846 γραμμάρια κάνναβης, διαμοιρασμένα σε 20 αυτοσχέδιες ανισοβαρείς συσκευασίες.

Ο 37χρονος γιος του, που κατηγορείται για περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών εμφανίστηκε χθες στην Ανακρίτρια, δηλώνοντας ότι ο πατέρας του δεν έχει σχέση με τα ναρκωτικά και τις κατηγορίες που του αποδίδονται και ότι την ευθύνη για την ποσότητα που εντοπίστηκε την έχει ο ίδιος. Ελαβε προθεσμία και θ’ απολογηθεί την Παρασκευή 28/11/2025.

