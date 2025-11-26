Ελεύθερος υπό περιορισμό 63χρονος Πατρινός επιχειρηματίας για ναρκωτικά, «άλλοθι» από τον γιο του ΦΩΤΟ

Σε αποθήκη στην Πατρά του 63χρονου επιχειρηματία βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 12 κιλά και 846 γραμμάρια κάνναβης.

Ελεύθερος υπό περιορισμό 63χρονος Πατρινός επιχειρηματίας για ναρκωτικά, «άλλοθι» από τον γιο του ΦΩΤΟ
26 Νοέ. 2025 8:16
Pelop News

Ελεύθερος μετά την χθεσινή του απολογία Τρίτη 25/11/2025, στην Ανακρίτρια, με την υποχρεώση της εμφάνισης δυο φορές το μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα, της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και την καταβολή χρηματικής εγγύησης 5.000 ευρώ, αφέθηκε 0 63χρονος επιχειρηματίας που κατηγορείται για υπόθεση ναρκωτικών.

Σε αποθήκη του οι αστυνομικοί της Δίωξης Ναρκωτικών Πάτρας, βρήκαν και κατέσχεσαν 12 κιλά και 846 γραμμάρια κάνναβης, διαμοιρασμένα σε 20 αυτοσχέδιες ανισοβαρείς συσκευασίες.

Ελεύθερος υπό περιορισμό 63χρονος Πατρινός επιχειρηματίας για ναρκωτικά, «άλλοθι» από τον γιο του ΦΩΤΟ

Ο 37χρονος γιος του, που κατηγορείται για περιπτώσεις διακίνησης ναρκωτικών εμφανίστηκε χθες στην Ανακρίτρια, δηλώνοντας ότι ο πατέρας του δεν έχει σχέση με τα ναρκωτικά και τις κατηγορίες που του αποδίδονται και ότι την ευθύνη για την ποσότητα που εντοπίστηκε την έχει ο ίδιος. Ελαβε προθεσμία και θ’ απολογηθεί την Παρασκευή 28/11/2025.

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
10:21 Ολοκληρώθηκε η κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης στην παραλιακή περιοχή Αγ. Παντελεήμονα – Πλαζ Πάτρας ΦΩΤΟ
10:07 Στις επικινδύνες περιοχές για οδηγήση η Αχαΐα, ποια θέση καταλαμβάνει
10:03 Συλλογικές συμβάσεις: Συμφωνία κυβέρνησης με κοινωνικούς εταίρους, ανακοινώσεις σήμερα
9:53 Νέος οδηγός ΑΑΔΕ για τις κληρονομιές: Ποιες παγίδες να αποφύγετε, η διαδικασία βήμα-βήμα στο myPROPERTY
9:49 Σαλαμίνα: Οι πρώτες κινήσεις της 46χρονης μετά τη δολοφονία της πεθεράς της
9:42 Τι θα αγοράσουν οι Έλληνες καταναλωτές τη φετινή Black Friday
9:39 Καλιφόρνια: Ξέθαψε το πτώμα της εν διαστάσει συζύγου του για να βιάσει τη σορό! ΒΙΝΤΕΟ
9:33 Κωνσταντοπούλου για Τσίπρα: «Μοστράρει παντού σαν νάρκισσος»
9:28 Ζαχάροβα: «Ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης και πολιτικοί υπονομεύουν τις αμερικανικές προσπάθειες για ειρήνη»
9:22 Περιφέρεια: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας με το υπουργείο Εξωτερικών και τους εθνικούς φορείς εξωστρέφειας
9:19 Ινδονησία: Τραγωδία στη Σουμάτρα, 8 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από φονικές πλημμύρες και κατολισθήσεις ΒΙΝΤΕΟ
9:09 ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας: Η νέα σύνθεση της διοίκησης, σταυροδοσία
8:59 Πάτρα: Σήμερα στη Βουλή η κύρωση της σύμβασης δωρεάς για τη Μονάδα νοσηλείας «Νίκος Κούρκουλος»
8:59 Στάση εργασίας το Σάββατο σε Μετρό, ΗΣΑΠ και τραμ
8:43 ΗΠΑ: Αστυνομική καταδίωξη… αρκούδας στο Τενεσί BINTEO
8:39 Στην Πάτρα η Ολυμπιακή Φλόγα των Χειμερινών Αγώνων, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις
8:33 Νέο «όπλο» κατά της παχυσαρκίας: Φάρμακο «λιώνει» έως και 20% του βάρους σε λιγότερο από χρόνο
8:29 Σαρωτικοί έλεγχοι της ΑΑΔΕ στην Πάτρα κατά του λαθραίου αλκοόλ
8:16 Ελεύθερος υπό περιορισμό 63χρονος Πατρινός επιχειρηματίας για ναρκωτικά, «άλλοθι» από τον γιο του ΦΩΤΟ
8:15 Ακίνητα: «Φωτιά» στις τιμές διαμερισμάτων, πρωταθλήτρια η περιφέρεια
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 26/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ