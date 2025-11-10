Έλεγχοι σε παλιές επιδοτήσεις επενδύσεων

Σαρωτικούς ελέγχους σε εκατοντάδες παλιά επενδυτικά σχέδια που είχαν επιδοτηθεί αλλά δεν ολοκληρώθηκαν, δρομολογούν οι αρμόδιες αρχές. Ο συνολικός λογαριασμός των ανακτήσεων υπερβαίνει ήδη τα 80 εκατομμύρια ευρώ, ενώ εκτιμάται ότι το ποσό αυτό θα αυξηθεί σημαντικά καθώς προχωρούν οι έρευνες.

Οι έλεγχοι αφορούν επενδύσεις που υπήχθησαν σε αναπτυξιακούς νόμους από το 2004 έως το 2016, προκειμένου να διαπιστωθεί ποια έργα υλοποιήθηκαν, ποια καθυστέρησαν και ποια παρέμειναν ανενεργά, παρότι είχαν λάβει κρατική ενίσχυση ή φοροαπαλλαγές.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, η βασική παθογένεια εντοπίζεται στο γεγονός ότι η παρακολούθηση πολλών επενδύσεων σταματούσε μετά την πρώτη εκταμίευση, χωρίς ουσιαστικό έλεγχο για την ολοκλήρωση ή τη διατήρηση των θέσεων εργασίας που είχαν προβλεφθεί.

Αποτέλεσμα ήταν να εντοπιστούν περιπτώσεις “εικονικών” έργων, όπου εγκρίθηκαν κονδύλια ή ενεργοποιήθηκαν φοροαπαλλαγές χωρίς ποτέ να διαπιστωθεί η πραγματική λειτουργία της επένδυσης.

Το νέο σχέδιο ελέγχων

Το Υπουργείο Ανάπτυξης ενεργοποιεί τριφασικό πλάνο ελέγχου:

Αναζήτηση δικαιολογητικών ολοκλήρωσης και λειτουργίας των επενδύσεων που έχουν λήξει.

Έλεγχος τήρησης δεσμεύσεων, όπως η διατήρηση προσωπικού και η παραγωγική δραστηριότητα.

Δειγματοληπτικός έλεγχος στους ορκωτούς λογιστές που πιστοποίησαν έργα, για να διαπιστωθεί η εγκυρότητα των εκθέσεών τους.

Οι επιτροπές ελέγχου, στις οποίες συμμετέχουν υπηρεσιακά στελέχη και ελεγκτές, θα πραγματοποιούν τόσο διοικητικούς όσο και επιτόπιους ελέγχους, εξετάζοντας το φυσικό και οικονομικό αντικείμενο κάθε έργου.

Σε περιπτώσεις παραβάσεων ή ψευδών δηλώσεων, προβλέπονται κυρώσεις και επιστροφή επιδοτήσεων, ενώ εφόσον εντοπιστούν πλημμελείς εκθέσεις ορκωτών λογιστών, οι φάκελοι θα διαβιβάζονται στην Επιτροπή Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ) για την επιβολή πειθαρχικών ποινών.

Πηγή: protothema

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



