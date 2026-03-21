Έλενα Παπαρίζου: Ξανά στο νοσοκομείο μετά την ακύρωση εμφάνισής της

Ανησυχία προκάλεσαν οι τελευταίες πληροφορίες για την Έλενα Παπαρίζου, καθώς η τραγουδίστρια νοσηλεύεται ξανά σε ιδιωτικό θεραπευτήριο, λίγες ημέρες μετά την αιφνίδια ακύρωση της προγραμματισμένης εμφάνισής της με τον Τάκη Ζαχαράτο την Τετάρτη 18 Μαρτίου. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα που επικαλούνται όσα μεταφέρθηκαν στην εκπομπή «Ραντεβού το ΣΚ», η μεταφορά της έγινε εσπευσμένα και συνδέεται με πρόβλημα υγείας που είχε εμφανιστεί και πριν από μερικές εβδομάδες.

Όπως μετέδωσαν τα ίδια ρεπορτάζ, η εικόνα της ήταν επιβαρυμένη όταν εισήχθη, ωστόσο πλέον παρουσιάζει βελτίωση, ενώ φέρεται να είναι σε καλή κατάσταση και να μπορεί να δεχτεί επισκέψεις. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα πάρει εξιτήριο.

Το προηγούμενο πρόβλημα υγείας

Η νέα νοσηλεία έρχεται λίγους μήνες μετά την περιπέτεια υγείας που είχε περάσει η τραγουδίστρια τον Δεκέμβριο του 2025, όταν είχε εισαχθεί στο νοσοκομείο έπειτα από έντονη αδιαθεσία και είχε αναγκαστεί να αναβάλει επαγγελματικές υποχρεώσεις της. Τότε, η ίδια είχε δηλώσει ότι η υπερκόπωση έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην κατάστασή της και είχε τονίσει πως χρειάστηκε παρακολούθηση.

Προς το παρόν δεν υπάρχει επίσημη νεότερη τοποθέτηση από την ίδια για τη σημερινή νοσηλεία της, πέρα από τις πληροφορίες που έχουν μεταδοθεί από τηλεοπτικές και lifestyle εκπομπές.

