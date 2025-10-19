Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη στην «Π»: «Μια ομάδα που θα ενώνει»

Η απόφαση της Ελισάβετ Πίκουλα-Μπομποτσιάρη να διεκδικήσει την προεδρεία στη Δημοτική Τοπική Οργάνωση Αιγιαλείας της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι τυχαία.

Η αιγιώτισσα επιχειρηματίας υπηρετεί πολλά χρόνια την παράταξη, ενώ από το 2019 κατέχει τη θέση της αντιπροέδρου στην οργάνωση της Αιγιάλειας, με σημαντική προσφορά στα κοινά. Η ίδια άνοιξε την καρδιά της στην εφημερίδα «Πελοπόννησος, μιλώντας για τους στόχους της και για την προσεχή εκλογική διαδικασία στη ΔΕΕΠ Αχαΐας της ΝΔ.

-Γιατί πήρατε την απόφαση να διεκδικήσετε την προεδρία στην Τοπική Οργάνωση Αιγιάλειας της ΝΔ; Και ποιοι είναι οι στόχοι σας;

Από το 2019 είχα την τιμή να υπηρετήσω τη Δημοτική Τοπική Οργάνωση Αιγιάλειας ως αντιπρόεδρος, μια εμπειρία που με έφερε κοντά σε ανθρώπους με πίστη στις αρχές και τις αξίες της παράταξής μας, αλλά και στις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας μας. Αποφάσισα να θέσω υποψηφιότητα για την προεδρία, γιατί πιστεύω πως ήρθε η στιγμή να περάσουμε σε μια νέα εποχή: πιο συμμετοχική, πιο ανοικτή, πιο δημιουργική. Στόχος μου είναι να κάνουμε την Τοπική Οργάνωση έναν ζωντανό πυρήνα πολιτικού διαλόγου και κοινωνικής προσφοράς – μια ομάδα που θα ενώνει και δεν θα χωρίζει, που θα δρα με ενότητα, σεβασμό και όραμα για την Αιγιάλεια του αύριο.

-Με ποιους τρόπους μπορεί να συμβάλλει η ΤΟ στην τοπική κοινωνία; Δώστε μας μερικά παραδείγματα.

Η Τοπική Οργάνωση δεν είναι μόνο πολιτικός θεσμός. Είναι φορέας κοινωνικής ενέργειας.

Μπορούμε να συμβάλλουμε ενεργά με δράσεις εθελοντισμού, στήριξη ευάλωτων συμπολιτών, συμμετοχή σε περιβαλλοντικές και πολιτιστικές πρωτοβουλίες, αλλά και συνεργασία με τοπικούς συλλόγους, φορείς και επαγγελματίες. Θέλω η ΤΟ να βρίσκεται παρούσα όπου υπάρχει ανάγκη, να αναδεικνύει τις δυνατότητες του τόπου και να καλλιεργεί το αίσθημα ότι η Νέα Δημοκρατία είναι δίπλα στον πολίτη – με πράξεις, όχι μόνο λόγια.

-Hσασταν μέλος και στην απερχόμενη διοίκηση στην ΤΟ. Ποιος είναι ο απολογισμός της τελευταίας θητείας;

Η τελευταία θητεία υπήρξε γόνιμη, παρά τις δυσκολίες της περιόδου. Καταφέραμε να διατηρήσουμε ενεργό το ενδιαφέρον των μελών, να ενισχύσουμε την παρουσία της παράταξής μας σε τοπικές εκδηλώσεις και να σταθούμε με υπευθυνότητα σε κρίσιμες στιγμές, όπως στην πανδημία ή στις φυσικές καταστροφές που έπληξαν περιοχές της Αιγιάλειας. Φυσικά, υπάρχουν και πράγματα που μπορούμε να κάνουμε καλύτερα – κι αυτός είναι και ο λόγος που διεκδικώ την προεδρία: για να συνεχίσουμε την προσπάθεια με περισσότερη οργάνωση, συμμετοχή και εξωστρέφεια.

-Θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία μπορεί να διατηρήσει τη δυναμική της στην Αχαΐα και να παραμείνει γαλάζιος ο Νομός;

Πιστεύω πως ναι, αρκεί να συνεχίσουμε να δουλεύουμε με ενότητα και αλήθεια. Η Νέα Δημοκρατία έχει αποδείξει ότι μπορεί να εκφράζει το μέτρο, τη σταθερότητα και τη λογική, σε μια εποχή που ο λαϊκισμός και ο διχασμός δεν έχουν θέση. Στην Αχαΐα έχουμε ισχυρές βάσεις, αλλά χρειάζεται διαρκής επαφή με τους πολίτες, στήριξη των τοπικών κοινωνιών και ανάδειξη νέων ανθρώπων και ιδεών. Μόνο έτσι ο Νομός θα παραμείνει σταθερά γαλάζιος.

-Τι πρέπει να κάνει η Νέα Δημοκρατία για να ξαναγίνει αυτοδύναμη κυβέρνηση όταν γίνουν εκλογές; Μπορεί να τα καταφέρει;

Φυσικά και μπορεί. Η Νέα Δημοκρατία είναι η μόνη παράταξη που έχει αποδείξει ότι μπορεί να κυβερνήσει με υπευθυνότητα, να διαχειριστεί κρίσεις και να φέρει αποτελέσματα. Για να παραμείνει αυτοδύναμη, πρέπει να συνεχίσει να μιλά καθαρά στον πολίτη, να ακούει τις αγωνίες του, να δείχνει έμπρακτα ότι εργάζεται για τη μεσαία τάξη, τη νεολαία και τους ανθρώπους της περιφέρειας. Και φυσικά, χρειάζεται ενότητα, σοβαρότητα και συνέπεια – αξίες που πρέπει να ξεκινούν από τις Τοπικές Οργανώσεις και να φτάνουν μέχρι την κεντρική διοίκηση.

-Eνα τελευταίο μήνυμα προς τα μέλη της ΤΟ Αιγιάλειας;

Θα ήθελα να καλέσω όλα τα μέλη μας να συμμετάσχουν ενεργά στις εσωκομματικές διαδικασίες, να ανανεώσουν ή να πραγματοποιήσουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά έως τις 4 Νοεμβρίου ή διά ζώσης έως τις 14 Νοεμβρίου. Η συμμετοχή όλων είναι δύναμη. Σας καλώ να ενισχύσετε και να δυναμώσετε αυτή την κοινή προσπάθεια, για να συνεχίσουμε μαζί -με ενότητα, όραμα και πίστη στις αξίες της Νέας Δημοκρατίας- το έργο για μια ισχυρή και δημιουργική Αιγιάλεια.

