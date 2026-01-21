Ελλάδα-Ουγγαρία και Σερβία-Ιταλία στους ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού

Συμπληρώθηκε με την Ιταλία η τετράδα των ημιτελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών, που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το Πάτραι λύγισε στα πέναλτι την Αχαϊκή

Η ανανεωμένη ομάδα του Σάντρο Καμπάνια επικράτησε 13-10 της Κροατίας, κατέλαβε τη δεύτερη θέση του ΣΤ΄ ομίλου, πίσω από την εθνική Ελλάδας, και την Παρασκευή (23/1, 21:30) θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Σερβία, για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Αντίθετα, οι “χρβάτσκι” έμειναν εκτός τετράδας σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 2016 (όταν κατά σύμπτωση οι αγώνες είχαν γίνει ξανά στο Βελιγράδι) και θα αρκεστούν να παίξουν για την πέμπτη θέση, απέναντι στην Ισπανία (το ζευγάρι αυτό ήταν ο τελικός πριν δύο χρόνια στο Ζάγκρεμπ).

Ο πρώτος χρονικά ημιτελικός της Παρασκευής (23/1, 18:00) θα φέρει αντιμέτωπες την Ελλάδα και την Ουγγαρία.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

Παρασκευή (23/1)

18:00 Ελλάδα – Ουγγαρία

21:30 Σερβία- Ιταλία

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



