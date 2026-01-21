Ελλάδα-Ουγγαρία και Σερβία-Ιταλία στους ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού

Η ανανεωμένη ομάδα του Σάντρο Καμπάνια επικράτησε 13-10 της Κροατίας

Ελλάδα-Ουγγαρία και Σερβία-Ιταλία στους ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού
21 Ιαν. 2026 21:51
Pelop News

Συμπληρώθηκε με την Ιταλία η τετράδα των ημιτελικών του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο ανδρών, που διεξάγεται στο Βελιγράδι.

Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το Πάτραι λύγισε στα πέναλτι την Αχαϊκή

Η ανανεωμένη ομάδα του Σάντρο Καμπάνια επικράτησε 13-10 της Κροατίας, κατέλαβε τη δεύτερη θέση του ΣΤ΄ ομίλου, πίσω από την εθνική Ελλάδας, και την Παρασκευή (23/1, 21:30) θα αντιμετωπίσει την οικοδέσποινα Σερβία, για μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Αντίθετα, οι “χρβάτσκι” έμειναν εκτός τετράδας σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα για πρώτη φορά από το 2016 (όταν κατά σύμπτωση οι αγώνες είχαν γίνει ξανά στο Βελιγράδι) και θα αρκεστούν να παίξουν για την πέμπτη θέση, απέναντι στην Ισπανία (το ζευγάρι αυτό ήταν ο τελικός πριν δύο χρόνια στο Ζάγκρεμπ).

Ο πρώτος χρονικά ημιτελικός της Παρασκευής (23/1, 18:00) θα φέρει αντιμέτωπες την Ελλάδα και την Ουγγαρία.

Το πρόγραμμα των ημιτελικών

Παρασκευή (23/1)
18:00 Ελλάδα – Ουγγαρία
21:30 Σερβία- Ιταλία

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 «Ο άνδρας μου δυσανασχέτησε, όταν έμεινα έγκυος στο πρώτο μας παιδί» αποκαλυπτική η Μπέσσυ Αργυράκη
23:38 Το σύνθετο πριμ των παικτών της Σενεγάλης για την κατάκτηση του Copa Africa
23:21 Βαλαβάνη για την απόκτηση του γιου της: Πενθείς το σώμα σου και τη σχέση που είχες με τον σύντροφό σου, ΒΙΝΤΕΟ
22:55 Σοκ στην Παρί, ο Λούκας Ερναντές και η σύζυγός του κατηγορούνται εμπορία ανθρώπων!
22:48 Η Ελλάδα έτοιμη για μεγάλα πράγματα, 18-9 τη Ρουμανία
22:45 Κριστιάνο Ρονάλντο: Άνδρας έβαλε φωτιά στο άγαλμα του έξω από το μουσείο «CR7», ΒΙΝΤΕΟ
22:35 Πακιστάν: Τουλάχιστον 50 οι νεκροί από την πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, ΒΙΝΤΕΟ
22:26 Αγωνία στην πτήση Ζάκυνθος-Αθήνα, προσγειώθηκε στη Χίο μετά από 97 λεπτά στον αέρα!
22:21 Ισπανία: Τριήμερη απεργία προκήρυξαν οι μηχανοδηγοί μετά τα δύο σιδηροδρομικά δυστυχήματα
22:12 Η μεγάλη κλήρωση του ΛΟΤΤΟ
22:10 Περιστέρι-Σαραγόσα: Έσταζε η οροφή, αναβλήθηκε το παιχνίδι
22:00 Βουλή: Μπάχαλο στη διακομματική των αγροτών, η Κωνσταντοπούλου κατέβασε τη Λινού από το βήμα
21:51 Ελλάδα-Ουγγαρία και Σερβία-Ιταλία στους ημιτελικούς του Ευρωπαϊκού
21:40 Pulse: 16,5 μονάδες μπροστά η Νέα Δημοκρατία από το ΠΑΣΟΚ
21:29 Τραγωδία στη Γλυφάδα, γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο κάτω από όχημα το οποίο είχε παρασυρθεί λόγω της κακοκαιρίας
21:21 Σε αυτές τις περιοχές της Αττικής δεν έχουν ρεύμα!
21:11 Γροιλανδία: Δίνει οδηγίες προς τον πληθυσμό σε περίπτωση κρίσης
20:52 Κύπελλο Ερασιτεχνών: Το Πάτραι λύγισε στα πέναλτι την Αχαϊκή
20:51 Χάος στην Αττική: Καταστροφικές εικόνες σε Γλυφάδα, Βουλιαγμένη, Βούλα και Βάρη, τα ορμητικά νερά παρέσυραν αυτοκίνητα και κάδους, εγκλωβισμένοι επιβάτες σε λεωφορεία
20:42 Γαλλία: To 84% θεωρεί ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είναι επικίνδυνος για την παγκόσμια ειρήνη
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 21.01.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ