Έλληνες διαιτητές στον τελικό Κυπέλλου-Δείτε ποιοι είναι

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ετοιμάζονται να αναμετρηθούν το Σάββατο (25/4, 20:30) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας και η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοίνωσε ότι τον αγώνα θα διευθύνουν Έλληνες διαιτητές.

Μάλιστα κάτι τέτοιο θα γίνει για πρώτη φορά μετά από 9 χρόνια και συγκεκριμένα στον τελικό μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για το 2017, όταν ο Γιώργος Κομίνης είχε σφυρίξει εκείνον τον επεισοδιακό τελικό. Η ΚΕΔ είχε γνωστοποιήσει εδώ και αρκετό καιρό την απόφαση να υπάρχουν μόνο Έλληνες διαιτητές στον φετινό τελικό, όμως το πρωί της Δευτέρας (20/4) ανακοινώθηκε ότι θα είναι Έλληνας και στο VAR.

Αναλυτικά οι διαιτητές που θα διευθύνουν τον τελικό Κυπέλλου:

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Καραγκιοζόπουλος

4ος: Βεργέτης

VAR: Παπαπέτρου

AVAR: Φωτιάς

