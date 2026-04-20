Έλληνες διαιτητές στον τελικό Κυπέλλου-Δείτε ποιοι είναι

20 Απρ. 2026 15:58
Pelop News

ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ετοιμάζονται να  αναμετρηθούν το Σάββατο (25/4, 20:30) στο Πανθεσσαλικό Στάδιο για τον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας και η Κεντρική Επιτροπή Διαιτησίας ανακοίνωσε ότι τον αγώνα θα διευθύνουν Έλληνες διαιτητές.

Μάλιστα κάτι τέτοιο θα γίνει για πρώτη φορά μετά από 9 χρόνια και συγκεκριμένα στον τελικό μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ για το 2017, όταν ο Γιώργος Κομίνης είχε σφυρίξει εκείνον τον επεισοδιακό τελικό. Η ΚΕΔ είχε γνωστοποιήσει εδώ και αρκετό καιρό την απόφαση να υπάρχουν μόνο Έλληνες διαιτητές στον φετινό τελικό, όμως το πρωί της Δευτέρας (20/4) ανακοινώθηκε ότι θα είναι Έλληνας και στο VAR.

Αναλυτικά οι διαιτητές που θα διευθύνουν τον τελικό Κυπέλλου:

Διαιτητής: Ευαγγέλου

Βοηθοί: Φωτόπουλος, Καραγκιοζόπουλος

4ος: Βεργέτης

VAR: Παπαπέτρου

AVAR: Φωτιάς

 

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 20.04.2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ