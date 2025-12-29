Ελληνες του εξωτερικού: Θα εκλέγουν τρεις βουλευτές, το νέο νομοσχέδιο

Το υπουργείο Εσωτερικών επεξεργάζεται ένα νέο, εκτεταμένο πλαίσιο αλλαγών όσον αφορά τη συμμετοχή στις βουλευτικές εκλογές των Ελλήνων που ζουν και εργάζονται στο εξωτερικό, με βασικό στόχο να διευκολυνθεί ουσιαστικά η άσκηση του εκλογικού τους δικαιώματος. Η κυβέρνηση εκτιμά ότι το ισχύον σύστημα, παρά τις βελτιώσεις των τελευταίων ετών, εξακολουθεί να κρατά μεγάλο μέρος των αποδήμων μακριά από την κάλπη, κυρίως λόγω πρακτικών δυσκολιών και γι’ αυτό προωθεί μια σειρά από νέες διατάξεις.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026 αναμένεται να κατατεθεί στη Βουλή συνολική αναμόρφωση του τρόπου με τον οποίο ψηφίζουν οι εκλογείς του εξωτερικού. Κεντρικός άξονας του νέου πλαισίου θα είναι η καθιέρωση της επιστολικής ψήφου αποκλειστικά για τους Έλληνες που κατοικούν εκτός χώρας. Αυτό σημαίνει ότι στις επόμενες εθνικές εκλογές οι απόδημοι δεν θα χρειάζεται να μεταβούν σε εκλογικά κέντρα, αλλά θα μπορούν να ψηφίζουν από το σπίτι τους, στέλνοντας την ψήφο τους ταχυδρομικά, όπως συνέβη στις ευρωεκλογές του 2024.

Η εμπειρία των προηγούμενων αναμετρήσεων έχει δείξει ότι η υποχρεωτική φυσική παρουσία δημιουργεί σοβαρά προβλήματα. Πολλοί Έλληνες του εξωτερικού αναγκάστηκαν στο παρελθόν να ταξιδέψουν εκατοντάδες ή και χιλιάδες χιλιόμετρα για να φτάσουν στο πλησιέστερο εκλογικό τμήμα. Σε αρκετές περιπτώσεις, το κόστος και ο χρόνος αυτών των μετακινήσεων λειτούργησαν αποτρεπτικά, με αποτέλεσμα η συμμετοχή να παραμένει χαμηλή, παρά το ενδιαφέρον.

Τα στοιχεία είναι ενδεικτικά. Στις εθνικές εκλογές του 2023 εγγράφηκαν στους ειδικούς καταλόγους λίγο πάνω από 25.000 εκλογείς του εξωτερικού, αλλά τελικά ψήφισαν περίπου 17.000. Αντίθετα, στις ευρωεκλογές του 2024, όταν δόθηκε η δυνατότητα επιστολικής ψήφου, οι εγγεγραμμένοι ξεπέρασαν τις 50.000 και οι συμμετέχοντες έφτασαν σχεδόν τις 37.000, με το ποσοστό συμμετοχής να αγγίζει το 73%. Το ποσοστό αυτό ήταν αισθητά υψηλότερο από εκείνο που καταγράφηκε στο εσωτερικό της χώρας.

Πέρα από την επιστολική ψήφο, το σχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών περιλαμβάνει και μια δεύτερη, εξίσου σημαντική αλλαγή: τη δημιουργία ξεχωριστής εκλογικής Περιφέρειας Εξωτερικού. Από τη νέα αυτή περιφέρεια θα εκλέγονται τρεις βουλευτές, οι οποίοι θα προέρχονται αποκλειστικά από την ψήφο των αποδήμων Ελλήνων. Τα κόμματα θα καταρτίζουν ειδικά ψηφοδέλτια για την Περιφέρεια Εξωτερικού, με περιορισμένο αριθμό υποψηφίων.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται μείωση των βουλευτών Επικρατείας. Ο αριθμός τους θα επιστρέψει στους 12, από 15 που ήταν στις τελευταίες εκλογές, ώστε να διατηρηθεί η συνολική ισορροπία του κοινοβουλευτικού συστήματος. Ακόμη εξετάζεται αν οι εκλογείς του εξωτερικού θα επιλέγουν υποψήφιο με σταυρό προτίμησης ή αν θα ισχύσει σύστημα λίστας. Η τελική απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί, όμως σε κάθε περίπτωση οι ψήφοι των αποδήμων θα προσμετρώνται κανονικά στο συνολικό εκλογικό αποτέλεσμα.

Εκλογικοί αναλυτές σημειώνουν ότι, με βάση τα σημερινά δεδομένα, οι τρεις έδρες της Περιφέρειας Εξωτερικού είναι πιθανό να κατανεμηθούν στα κόμματα που καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις πανελλαδικά. Παρ’ όλα αυτά, η πολιτική σημασία της ρύθμισης δεν περιορίζεται στην αριθμητική των εδρών. Για πρώτη φορά αναγνωρίζεται θεσμικά ότι οι Έλληνες της Διασποράς δεν είναι απλώς μέρος του γενικού εκλογικού σώματος, αλλά μια ομάδα με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ανάγκες, που δικαιούται δική της κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Για να εφαρμοστεί η επιστολική ψήφος απαιτείται αυξημένη πλειοψηφία στη Βουλή, καθώς το Σύνταγμα προβλέπει ότι τέτοιου είδους αλλαγές πρέπει να εγκρίνονται από τουλάχιστον 200 βουλευτές. Στο παρελθόν, το 2019, η πρώτη μεγάλη ρύθμιση για τη συμμετοχή των αποδήμων είχε συγκεντρώσει ευρεία στήριξη από τα περισσότερα κόμματα. Αντίθετα, το 2024 η προσπάθεια για εισαγωγή της επιστολικής ψήφου δεν προχώρησε, καθώς η αντιπολίτευση είχε εκφράσει ενστάσεις για τον τρόπο και τον χρόνο κατάθεσης της σχετικής ρύθμισης.

Σήμερα, πάντως, υπάρχουν ενδείξεις ότι το κλίμα μπορεί να είναι πιο ευνοϊκό. Το ΠΑΣΟΚ έχει δηλώσει ότι δεν διαφωνεί επί της ουσίας με την επιστολική ψήφο, υπό την προϋπόθεση ότι θα προηγηθεί επαρκής διάλογος και διαβούλευση. Μαζί με τη Νέα Δημοκρατία, τα δύο κόμματα πλησιάζουν αριθμητικά το όριο των 200 βουλευτών, γεγονός που καθιστά εφικτή την υπερψήφιση της ρύθμισης, εφόσον υπάρξει πολιτική συμφωνία.

